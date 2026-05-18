Меѓународната организација на трудот: Кризата на Блискиот Исток загрозува милиони работни места низ светот - Сангеон Ли, главен економист на МОР и автор на извештајот, изјави дека кризата станува „бавен и потенцијално долготраен шок“ за работниците низ светот

Меѓународната организација на трудот (МОР/ILO) денес предупреди дека тековната криза на Блискиот Исток сè повеќе влијае врз глобалните пазари на труд, загрозувајќи милиони работни места, намалувајќи ги приходите и влошувајќи ги работните услови далеку надвор од регионот, јавува Анадолу.

Во извештајот на Меѓународната организација за труд се вели дека повисоките трошоци за енергија, нарушените трговски и транспортни рути, притисоците врз синџирот на снабдување, послабиот туризам и ограничувањата за миграција веќе влијаат врз економиите низ светот, а се очекува ризиците да се интензивираат доколку конфликтот продолжи.

Според сценариото во кое цените на нафтата би пораснале за околу 50 % над нивниот просек од почетокот на 2026 година, глобалните работни часови би можеле да се намалат за 0,5 % во 2026 година и за 1,1 % во 2027 година, што е еквивалентно на 14 милиони, односно 38 милиони работни места со полно работно време, соодветно, се наведува во извештајот.

Во меѓувреме, реалните приходи од труд би можеле да паднат за 1,1 % во 2026 година и за 3 % во 2027 година, што претставува загуба од приближно 1,1 билион долари и 3 билион долари на глобално ниво.

Сангеон Ли, главен економист на МОР и автор на извештајот, изјави дека кризата станува „бавен и потенцијално долготраен шок“ за работниците низ светот.

- Арапските држави и Азија се најизложени -

Извештајот ги идентификуваше арапските држави и економиите од Азија-Пацификот како региони кои се најизложени на последиците поради нивната зависност од енергетските текови од Персискиот Залив, трговските рути и трудовата миграција.

Во арапските држави, работните часови би можеле да се намалат за дури 10,2 % под сценарио на сериозна ескалација, надминувајќи ги загубите забележани за време на пандемијата на Ковид-19, се вели во извештајот.

Тој предупредува дека трудовата миграција во земјите од Персискиот Залив нагло е забавена откако започна кризата, додека приливите на дознаки кон Јужна и Југоисточна Азија покажуваат рани знаци на слабеење.

Меѓународната организација на трудот повика на одговори на кризата фокусирани на вработувањето, вклучително и посилна заштита за неформалните работници, мигрантите, бегалците и малите бизниси.

Регионалните тензии на Блискиот Исток ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Војната го наруши глобалното снабдување со енергенти, особено за азиските нации.