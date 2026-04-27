Кина со критики за американските санкции врз кинеските компании, вети заштита на интересите на компаниите - „Кина секогаш се спротивставува на едностраните санкции кои немаат основа во меѓународното право“

Кина денес ги критикуваше американските санкции насочени кон кинеските компании, нарекувајќи ги „нелегални“ и ветувајќи дека ќе ги заштити интересите на своите фирми, јавува Анадолу.

„Кина секогаш се спротивставува на едностраните санкции кои немаат основа во меѓународното право“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, Лин Џијан, пред новинарите во Пекинг.

Американското Министерство за финансии во петокот објави нови санкции поврзани со Иран и издаде општа лиценца со која се дозволува постепено прекинување на трансакциите во кои е вклучена рафинеријата „Хенгли петрохемикал“ (Далиан).

Портпаролот на Стејт департментот, Томи Пигот, изјави дека мерките се дел од пошироките напори за сузбивање на она што Вашингтон го опишува како нелегална трговија со нафта на Иран.

Неговите изјави следуваа откако Министерството за финансии воведе санкции за една голема независна кинеска рафинерија – честопати нарекувани „чајник“ рафинерии, кои главно работат во источната провинција Шандонг – како и за речиси 40 дополнителни субјекти.

„Кина ги повикува САД да се откажат од погрешната практика на принудни санкции и долгосежна јурисдикција“, рече Лин.

Тој додаде дека Кина „цврсто ќе ги штити законските права и интересите на кинеските компании“.