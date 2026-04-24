Кина наметна извозни ограничувања за седум компании од ЕУ поради продажба на оружје поврзано со Тајван

Кина наметна ограничувања на извозот за седум компании во областа на одбраната со седиште во Европската Унија (ЕУ), вклучително и субјекти поврзани со набавка на оружје за Тајван, се вели во официјалното соопштение од Пекинг, пренесува Анадолу.

Меѓу субјектите додадени на листата за контрола на извозот е белгискиот производител на огнено оружје „ФН Херстал”, како и институти за воздухопловни истражувања и фирми за сателитско разузнавање.

Пекинг соопшти дека на компаниите им е забрането да примаат предмети со „двојна намена”, односно производи со потенцијална воена примена кои потекнуваат од Кина, соопшти Министерството за трговија.

Без да ги именува сите фирми, Министерството соопшти дека субјектите од ЕУ учествувале во продажба на оружје на Тајван „или соработувале со Тајван”, додавајќи дека мерките конкретно се насочени кон стоки со двојна намена.

Кина во повеќе наврати протестираше против меѓународната продажба на оружје на Тајван, кој таа го смета за своја „отцепена покраина”, и претходно санкционираше неколку американски фирми и нивниот персонал поради трансфер на оружје на островот.

Потегот на Пекинг дојде по еден ден откако Европската Унија го усвои својот 20. пакет санкции кон Русија, но цел на санкциите било и физичко лице, заедно со 27 компании од континентална Кина и компании со седиште во Хонгконг, поради наводни врски со Москва во текот на војната во Украина.

„Пред објавувањето на мерките, Кина веќе ја информираше ЕУ за релевантната ситуација преку билатералниот механизам за дијалог за контрола на извозот“, соопшти Министерството.