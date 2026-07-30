- „Доколку САД продолжат по свое, Кина одлучно ќе преземе контрамерки за да ги заштити своите легитимни права и интереси“

Кина ги повика САД да ја укинат забраната за странски хуманоидни роботи и најави контрамерки - „Доколку САД продолжат по свое, Кина одлучно ќе преземе контрамерки за да ги заштити своите легитимни права и интереси“

Кина денес ги повика САД да ја отповикаат забраната за странски напредни роботски уреди на американскиот пазар, заканувајќи се со одмазда, јавува Анадолу.

Американската Федерална комисија за комуникации денес ги додаде „напредните роботски уреди“ (како хуманоидните и четириножните роботи), како и инвертерите на енергија, на својата „Опфатена листа“ со опрема што се смета за премногу ризична за продажба во САД, при што многу од нив се произведени во Кина.

Цитирајќи го портпаролот на Министерството за трговија, државниот весник „Глобал тајмс“ објави: „Доколку САД продолжат по свое, Кина одлучно ќе преземе контрамерки за да ги заштити своите легитимни права и интереси“.

„Релевантните мерки во суштина претставуваат 'дискриминаторски третман и задушување', насочени кон кинеските претпријатија и производи“, додаде портпаролот.

„Овие акции“, рече портпаролот, „сериозно им штетат на легитимните трговски интереси на Кина, ја поткопуваат стабилната состојба на кинеско-американските економски и трговски односи и ја нарушуваат стабилноста на глобалните индустриски синџири и синџири на снабдување.“

Американската страна го генерализира концептот за национална безбедност, занемарувајќи ги силните повици од индустриите во Кина и САД, и користи административна моќ за вештачки да се меша во нормалните комерцијални трансакции и трговијата меѓу компаниите.