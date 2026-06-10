- Тензиите на Блискиот Исток ги дестабилизираа енергетските пазари, а Канада се стреми да ја зајакне својата улога како доверлив глобален снабдувач со енергија

Канада „отворена за бизнис“, изјави министерот за природни ресурси на меѓународна енергетска конференција - Тензиите на Блискиот Исток ги дестабилизираа енергетските пазари, а Канада се стреми да ја зајакне својата улога како доверлив глобален снабдувач со енергија

Канадскиот сојузен министер за природни ресурси донесе порака до меѓународните делегати на Глобалното енергетско шоу во Калгари: „Канада може да биде снабдувачот што ви е потребен во еден нестабилен свет“, јавува Анадолу.

Тим Хоџсон на воведната сесија на конференцијата и саемот вчера изјави дека Канада е сигурна, демократска и „повторно отворена за бизнис“, пренесува „Си-би-си њуз“.

Тензиите на Блискиот Исток ги дестабилизираа енергетските пазари, а Канада се стреми да ја зајакне својата улога како доверлив глобален снабдувач со енергија.

Организаторите оваа година очекуваа 30.000 посетители, со повеќе меѓународни учесници во споредба со претходните години.

„Сите знаеме дека енергетската политика сега е економска политика. Таа е безбедносна политика. Таа е трговска политика. Таа е инвестициска политика“, рече Хоџсон.

Светот нема да ја чека Канада, но ниту Канада не чека никого. Ние сме подготвени да одговориме на предизвиците на денешницата“, изјави Хоџсон.