Канада „отворена за бизнис“, изјави министерот за природни ресурси на меѓународна енергетска конференција

Berk Kutay Gökmen
10 Јуни 2026•Ажурирано: 10 Јуни 2026
Канадскиот сојузен министер за природни ресурси донесе порака до меѓународните делегати на Глобалното енергетско шоу во Калгари: „Канада може да биде снабдувачот што ви е потребен во еден нестабилен свет“, јавува Анадолу.
Тим Хоџсон на воведната сесија на конференцијата и саемот вчера изјави дека Канада е сигурна, демократска и „повторно отворена за бизнис“, пренесува „Си-би-си њуз“.
Тензиите на Блискиот Исток ги дестабилизираа енергетските пазари, а Канада се стреми да ја зајакне својата улога како доверлив глобален снабдувач со енергија.
Организаторите оваа година очекуваа 30.000 посетители, со повеќе меѓународни учесници во споредба со претходните години.
„Сите знаеме дека енергетската политика сега е економска политика. Таа е безбедносна политика. Таа е трговска политика. Таа е инвестициска политика“, рече Хоџсон.
Светот нема да ја чека Канада, но ниту Канада не чека никого. Ние сме подготвени да одговориме на предизвиците на денешницата“, изјави Хоџсон.