Италија би можела да се врати на електрани на јаглен ако цените на гасот пораснат над 70 евра - Говорејќи на маргините на состанокот „Светиот грал на енергијата“ во Милано, Пикето посочи дека актуелните цени на гасот сè уште се значително под ова ниво

Италија би можела да биде принудена повторно да ги активира електраните на јаглен доколку цената на природниот гас надмине 70 евра по мегават-час, изјави денес италијанскиот министер за животна средина и енергетска безбедност, Џилберто Пикето Фратин, пренесува Анадолу.

Говорејќи на маргините на состанокот „Светиот грал на енергијата“ во Милано, Пикето посочи дека актуелните цени на гасот сè уште се значително под ова ниво, јави италијанската агенција АНСА.

„Тоа е висока бројка. Денес сме околу 40 евра, додека првичните процени беа меѓу 28 и 30 евра“, рече тој.

Сепак, во случај на вонредна состојба, нагласи дека „јагленот останува резервно решение, но во случај на потреба мора да бидеме подготвени“.

Пикето исто така ја отфрли можноста за враќање на увозот на руски гас.

„Мојот личен став се совпаѓа со оној на италијанската Влада, кој е целосно усогласен со Европската Унија“, изјави тој, додавајќи: „Сите процени ќе се прават на европско ниво подоцна, но засега ја исклучувам можноста за враќање на рускиот гас.“

Осврнувајќи се на тензиите што влијаат врз глобалните енергетски пазари, Пикето изрази надеж дека Ормускиот Теснец повторно ќе биде отворен и дека разговорите меѓу САД и Иран ќе продолжат.

„Навистина се соочуваме со изненадувања од ден на ден и тешко е да се предвиди што ќе се случи во наредните денови“, заклучи тој.