Италијанско здружение предупредув: Зголемувањето на трошоците за енергија e „егзистенцијална закана“ за компаниите - „За бизнисите, цената на енергијата сега е вистинска егзистенцијална закана“

Водечкото италијанско бизнис-здружение „Конфиндустрија“ денес предупреди дека високите сметки за енергија се „егзистенцијална закана“ за компаниите и повика на широк политички консензус за реформи што ќе го заживеат економскиот раст, јавува Анадолу.

Говорејќи на годишното собрание на „Конфиндустрија“ во Рим, како што пренесува дневниот весник „Ла Република“, претседателот на „Конфиндустрија“, Емануеле Орсини, изјави дека високите цени на енергијата станале еден од најголемите предизвици со кои се соочува италијанската индустрија и побара посилна владина акција за да се осигури енергетската иднина на земјата.

„За бизнисите, цената на енергијата сега е вистинска егзистенцијална закана“, рече Орсини во своето обраќање пред италијанската премиерка Џорџа Мелони и претседателот Серџо Матарела.

Иако ги призна, како што ги опиша, напорите на Владата да создаде побалансирана енергетска политика, Орсини рече дека се потребни дополнителни мерки и предложи пакт од пет точки во кој ќе бидат вклучени сите политички партии за да ѝ се помогне на Италија да се врати на економски раст од 2%.

Предлогот се фокусира на енергетската реформа, проширувањето на малите и средните претпријатија (МСП), договорите за иновации и развој, поедноставувањето на регулативата и мобилизирањето на нови инвестициски ресурси.

Орсини, исто така, го поддржа забрзувањето на враќањето на Италија кон нуклеарната енергија и повика на широк политички консензус за ова прашање.

Тој дополнително повика на поширока употреба на вештачката интелигенција, вклучително и национална стратегија за обука за вештачка интелигенција што би започнала уште во училиштата и би се проширила низ целата работна сила.

Осврнувајќи се на Европа, Орсини упати предупредување дека на Европската Унија ѝ се заканува сериозно згаснување на индустријата ако итно не го реши прашањето за конкурентноста.

„На Брисел не му е јасно што значи конкурентноста. Од почетокот на мандатот на оваа Комисија, Европа загуби 250.000 работни места во производството. Тоа автоматски означува милион помалку работни места во поврзаните индустрии“, рече тој.

Исто така, тој повика на реформи во Системот за тргување со емисии на ЕУ (ETS), велејќи дека на Европа ѝ се потребни заедничка индустриска стратегија, интегриран енергетски пазар и посилна финансиска координација.

Регионалните тензии ескалираа во февруари кога САД и Израел започнаа со ненадејни напади врз Иран, што го предизвика Техеран да возврати со беспилотни летала и проектили што погодија цели низ регионот, а Иран го затвори Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку посредување на Пакистан, а подоцна беше продолжен на неодредено време од страна на американскиот претседател Доналд Трамп.