- Гувернерот на иранската Централна банка, Мухамад Реза Фарзин, изјави дека во Иранскиот центар за трговија со девизи и злато ќе биде отворена платформа за тргување со рубљи, по разговорите со руските претставници

Иран ќе отвори платформа за тргување со рубљи по посетата на гувернерот на Централната банка на Москва - Гувернерот на иранската Централна банка, Мухамад Реза Фарзин, изјави дека во Иранскиот центар за трговија со девизи и злато ќе биде отворена платформа за тргување со рубљи, по разговорите со руските претставници

Иран планира да отвори платформа за тргување со рубљи во рамките на својот Центар за трговија со девизи и злато, како дел од напорите за продлабочување на банкарската и монетарната соработка со Русија, објави денес иранската полудржавна новинска агенција „Фарс“, пренесува Анадолу.

Гувернерот на иранската Централна банка, Мухамад Реза Фарзин, изјави дека во Иранскиот центар за трговија со девизи и злато ќе биде отворена платформа за тргување со рубљи, по разговорите со руските претставници, се наведува во веста.

Како што изјави Фарзин, Иран планира да воведе и таканаречен „офшор ријал - рубља“ курс, како и да соработува со „Мир бизнис“ за воспоставување посебен курс за рубљата врз основа на договорите меѓу самите трговци.

Тој изјави дека иранските бизниси во следните две седмици би можеле да слушнат „добри вести“ во однос на решавањето на проблемите со платниот промет во трговијата со Русија.

Гувернерот на Централната банка изјави дека иранските банкарски картички во моментов функционираат на банкоматите во Русија.

Тој додаде дека Техеран депонирал 1 милијарда рубљи (13,9 милиони долари) на сметката на втората по големина руска банка „ВТБ“, отворена во Централната банка на Русија, со цел да помогне во ублажување на недостигот од рубљи.

Фарзин изјави дека иранската банка „Садерат“ дејствува како банка агент за проектот, а се очекува и „Банк Мели“ да се приклучи кон иницијативата.

Тој додаде дека подоцна и руските платежни картички ќе функционираат во Иран, додека третата фаза предвидена за следната година, треба да овозможи руските и иранските ПОС-терминали да работат во двете земји.

Фарзин исто така изјави дека Иран и Русија неодамна постигнале договори за дигиталните валути на централните банки (ЦБДЦ), додавајќи дека Техеран ќе настојува да ги користи овие дигитални валути во менувачките операции.

Во меѓувреме, „Фарс“ објави дека Фарзин денес отпатувал за Москва, на разговори во врска со олеснување на монетарната размена и зајакнување на соработката со руската Централна банка.

Оваа вест доаѓа во време кога планираниот руски заем во рубљи наменет за Иран сè уште го чека одобрението од иранската страна, објави „Фарс“.

Мејсам Зохуријан, член на Економската комисија на иранскиот Парламент, за „Фарс“ изјави дека Русија ќе му обезбеди на Иран заем од 20 милијарди долари во рубљи, со каматна стапка од 6 отсто.

Според Зохуријан, Русија настојувала да ја исплати првата рата од заемот во износ од 1 милијарда долари за време на војната, но иранските претставници сè уште проценувале дали примањето на заемот во рубљи би било корисно.

„Фарс“ објави дека планираниот заем би го надминал годишниот увоз на основни добра во Иран, чија вредност ја процени на 14 милијарди долари.

Русија и Иран се движат кон продлабочување на економската и финансиската соработка, во време кога двете земји се соочуваат со санкции од Западот.

Преговорите за ублажување на американските санкции се очекуваат во претстојните месеци, по планираното потпишување на меморандумот за разбирање меѓу САД и Иран в петок