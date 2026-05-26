Иран бара ослободување на 12 милијарди долари замрзнати средства во потенцијалниот договор со САД

Иран бара ослободување на замрзнати средства во износ од 12 милијарди долари во потенцијалниот договор со САД и инсистира уште 12 милијарди долари „да бидат префрлени во рок од 60 дена“ од потпишувањето на договорот, објави полудржавната новинска агенција „Тесним“, пренесува Анадолу.

Главниот преговарач и претседател на иранскиот Парламент, Мухамед Багер Галибаф, вчера го посети Катар за разговори насочени кон „обезбедување пристап до 12 милијарди долари во првата фаза, како и отстранување на пречките“, наведува „Тесним“, цитирајќи извор запознаен со ситуацијата.

„Со оглед на минатите искуства во врска со ослободувањето на иранските средства во Јужна Кореја и Катар, беше ставен акцент на внимателно следење на процесот на имплементација за да се избегне повторување на претходните проблеми“, вели изворот.

Изворот истакна дека посетата на Галибаф е со цел да се обезбеди непречен пристап до средствата.

Тој додаде дека разговорите во Катар поминале главно во позитивна атмосфера и помогнале да се постигне напредок во глобалните преговори.

Регионалните тензии ескалираа во февруари кога САД и Израел започнаа со ненадејни напади врз Иран, што го предизвика Техеран да возврати со беспилотни летала и проектили што погодија цели низ регионот, а Иран го затвори Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку посредување на Пакистан, а подоцна беше продолжен на неодредено време од страна на американскиот претседател Доналд Трамп.

Во саботата Трамп изјави дека договорот со Иран за ставање крај на конфликтот е „во голема мера договорен“ и дека се чека на негово финализирање.