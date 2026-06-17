- Постигнатиот договор ја подигна довербата на инвеститорите на пазарот во Иран, со оглед на тоа што се очекува деескалација на геополитичките тензии и обновените дипломатски преговори

Иранската валута зајакна по договорот меѓу САД и Иран - Постигнатиот договор ја подигна довербата на инвеститорите на пазарот во Иран, со оглед на тоа што се очекува деескалација на геополитичките тензии и обновените дипломатски преговори

Иранската валута зајакна за повеќе од 15 отсто во текот на изминатата недела откако Техеран и Вашингтон постигнаа договор насочен кон ставање крај на конфликтот меѓу нив и решавање на споровите преку преговори, јавува Анадолу.

Постигнатиот договор ја подигна довербата на инвеститорите на пазарот во Иран, со оглед на тоа што се очекува деескалација на геополитичките тензии и обновените дипломатски преговори.

Според податоците од pashizi.com, веб страница која го следи слободниот пазар на девизи во Иран, американскиот долар денес падна на најниско ниво од 1,52 милиони ирански ријали откако минатата недела се тргуваше близу 1,81 милион ријали.

Официјална валута на Иран е ријал, но девизниот курс на слободниот пазар во земјата обично се изразува во томани. Еден томан е еднаков на 10 ријали, што значи дека 152.000 томани се еквивалентни на 1,52 милиони ријали.

Ова е голем пресврт за иранската валута, која претходно паѓаше поради трошоците за војната, високата инфлација и меѓународните санкции.

Вредноста на доларот се искачи на околу 1,93 милиони ријали во март, непосредно по почетокот на американските и израелските напади на 28 февруари, со што беа достигнати рекордно високи нивоа што го забрзаа падот на иранската валута.