- Акциите на берзата во Тел Авив паднаа за околу 20 отсто во изминатиот месец, спуштајќи се на околу 13.160 поени, што го потврдува силниот притисок врз израелскиот пазар на капитал

Израелските акции и шекелот забележаа остар пад - Акциите на берзата во Тел Авив паднаа за околу 20 отсто во изминатиот месец, спуштајќи се на околу 13.160 поени, што го потврдува силниот притисок врз израелскиот пазар на капитал

Израелските акции и шекелот забележаа остар пад бидејќи инвеститорите стравуваат дека евентуалниот мировен договор меѓу САД и Иран би можел да го остави Израел во послаба стратегиска позиција по неколкугодишните пазарни добивки за време на регионалната војна, јавува Анадолу.

Главниот израелски берзански индекс ТА-35 во јуни забележа пад од над 12 отсто во доларска вредност, со што стана еден од најнеуспешните водечки национални индекси во светот овој месец.

Бранот на продажба ја погоди и израелската валута, при што шекелот ослабе за 3,1 отсто во однос на американскиот долар во текот на изминатиот месец, паѓајќи на околу 3 шекели за долар.

Акциите на самата берза во Тел Авив исто така паднаа за околу 20 отсто во изминатиот месец, спуштајќи се на околу 13.160 поени, што го потврдува силниот притисок врз израелскиот пазар на капитал.

Овие падови означуваат остар пресврт од растот на вредноста на израелските средства што уследи по избувнувањето на војната во Газа во октомври 2023 година, која подоцна се прошири во поширок регионален конфликт во кој беа вклучени Либан и Иран.