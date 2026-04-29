ИАТА: Високите цени на авионското гориво се одразуваат врз цените на авионските билети

Побарувачката за летови продолжи да расте во март и покрај прекините на Блискиот Исток

Во наредните месеци би можеле да се соочиме со недостиг на гориво во делови од светот кои имаат голема зависност од снабдувањето од Персискиот Залив, особено во Азија и Европа, изјави денес Вили Волш, шеф на Меѓународната асоцијација за воздушен транспорт (ИАТА), јавува Анадолу.

„Екстремно високата цена на авионското гориво сѐ повеќе се одразува врз цените на билетите“, додаде тој во соопштение за медиумите.

Побарувачката за летови продолжи да расте во март и покрај прекините на Блискиот Исток, објави ИАТА.

Асоцијацијата соопшти дека меѓународниот сообраќај на Блискиот Исток е намален за околу 61 %, што сепак го ограничи глобалниот раст на 2,1 %.

„Надвор од Блискиот Исток, побарувачката порасна за 8 %“, изјави Волш, генерален директор на ИАТА.

Волш, исто така, истакна дека досега летото изгледа дека ќе биде вообичаено зафатен период за патувања.

„Тоа се позитивни вести, но издржливоста на авиокомпаниите е ставена на тест и стабилизирањето на снабдувањето и цената на горивото е од клучно значење“, додаде тој.