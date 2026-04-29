ЕУ усвои привремена рамка за помош на клучните сектори поради кризата на Блискиот Исток

Европската комисија денес усвои привремена „рамка за државна помош“ со цел да им помогне на земјите членки да ги поддржат клучните сектори погодени од тековната криза на Блискиот Исток, јавува Анадолу.

Рамката, наречена „Привремена рамка за државна помош поради кризата на Блискиот Исток“ (МЕТСАФ), ќе остане во сила до 31 декември и е насочена кон секторите кои се најизложени на растечките трошоци за енергија и репроматеријали, вклучувајќи ги земјоделството, рибарството, транспортот и енергетски интензивните индустрии.

Според Комисијата, целта на оваа шема е да се ублажат економските влијанија од наглиот раст на цените на горивата и вештачките ѓубрива, истовремено обезбедувајќи растот на бизнисите да не биде трајно нарушен.

Според оваа рамка, на земјите членки ќе им биде дозволено да компензираат до 70 % од дополнителните трошоци поврзани со зголемувањето на цените на горивата и ѓубривата за компаниите во земјоделството, рибарството, копнениот транспорт и краток поморски транспорт.

Овие трошоци ќе се пресметуваат врз основа на тековните или преткризните нивоа на потрошувачка во споредба со историските референтни цени.

Поедноставениот механизам, исто така, ќе им овозможи на помалите корисници да добијат помош до 50.000 евра без да доставуваат детални податоци за потрошувачката, потпирајќи се наместо тоа на процени на ниво на сектор или соодветни показатели.

За енергетски интензивните индустрии, рамката воведува привремена флексибилност на постојните правила, дозволувајќи интензитетот на помошта за трошоците за електрична енергија да се зголеми од 50 % на дури 70 %.

Овој потег следуваше по повиците на Европскиот совет во март за целна, привремена акција за решавање на проблемот со раст на цените на фосилните горива и нестабилноста на пазарите на електрична енергија.

Европската комисија додаде дека ќе продолжи да го разгледува опсегот и времетраењето на рамката во согласност со развојот на настаните на Блискиот Исток и пошироките економски услови.