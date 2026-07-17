- „Најдобриот начин да се намали зависноста на Европа од фосилната енергија е да ја напојуваме нашата економија со електрична енергија од чисти, домашни извори“

ЕУ претстави план за електрификација и реформа на пазарот на јаглерод за поголема конкурентност - „Најдобриот начин да се намали зависноста на Европа од фосилната енергија е да ја напојуваме нашата економија со електрична енергија од чисти, домашни извори“

Европската комисија денес претстави Акциски план за електрификација и предложи реформи на Системот за тргување со емисии (ЕТС) на Европската Унија (ЕУ), со цел да се зајакне конкурентноста на блокот, да се намали зависноста од увоз на фосилни горива и да се забрза декарбонизацијата на индустријата, јавува Анадолу.

Предлозите имаат за цел да ја зголемат електрификацијата во индустријата, транспортот и зградите, истовремено модернизирајќи го пазарот на јаглерод за да се поттикнат инвестициите и да се обезбеди поголема поддршка за европските производители кои се соочуваат со растечки економски и геополитички притисоци.

„Како дел од својот енергетски пакет по 2030 година, Комисијата планира да ја зголеми стапката на електрификација во ЕУ на 46 % до 2040 година. Според процените, постигнувањето на оваа цел би ја намалило годишната сметка на блокот за увоз на фосилни горива за 260 милијарди евра.

Во рамките на предложената ревизија на ЕТС, Комисијата планира да основа Индустриска банка за декарбонизација со капитал од 100 милијарди евра, која ќе ги поддржува инвестициите во чиста индустрија низ Европа. Земјите членки ќе бидат обврзани да реинвестираат 50 % од националните приходи од ETС во секторите што се опфатени со пазарот на јаглерод.

Според новиот предлог, задржувањето на бесплатните дозволи за емисии по 2030 година директно ќе зависи од степенот на инвестиции во процеси за декарбонизација.

Комисијата, исто така, предложи вклучување на трајно отстранување на јаглеродот во ETС, проширување на системот кон согорувањето на отпад, зајакнување на одредбите за воздушниот и поморскиот транспорт, како и реформирање на Резервата за стабилност на пазарот за подобрување на предвидливоста.

Акцискиот план за електрификација предвидува и мерки за намалување на јазот во цената меѓу електричната енергија и фосилните горива, овозможувајќи им на земјите членки да ги намалат мрежните такси за одредени потрошувачи и да ги намалат даноците за енергетски интензивните индустрии.

Дополнителните мерки вклучуваат забрзување на распоредувањето на паметни броила, поддршка за топлински пумпи, електрични возила и батерии, како и забрзување на проширувањето на електричната мрежа.

„Најдобриот начин да се намали зависноста на Европа од фосилната енергија е да ја напојуваме нашата економија со електрична енергија од чисти, домашни извори“, изјави претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен.

„Денес предлагаме Европа да стане првиот континент во светот што се напојува со електрична енергија.“





