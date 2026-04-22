- Одлуките се поддржани од амбасадорите на 27-те земји членки на Унијата и се очекува официјално да бидат потврдени преку писмена процедура утре

ЕУ одобри заем од 90 милијарди евра за Украина и нов пакет санкции против Русија по укинување на ветото од Унгарија - Одлуките се поддржани од амбасадорите на 27-те земји членки на Унијата и се очекува официјално да бидат потврдени преку писмена процедура утре

Европската Унија (ЕУ) денес одобри заем од 90 милијарди евра за Украина, заедно со 20-тата рунда санкции против Русија, откако Унгарија се откажа од своето противење на обете мерки, пренесува Анадолу.

Одлуките се поддржани од амбасадорите на 27-те земји членки на Унијата и се очекува официјално да бидат потврдени преку писмена процедура утре, објави шпанската новинска агенција ЕФЕ, цитирајќи европски извори.

Унгарија, предводена од премиерот во заминување Виктор Орбан, претходно ја блокираше финансиската помош и покрај договорот постигнат во декември минатата година.

Противењето на Будимпешта следуваше по тврдењата на Украина дека штетата предизвикана од руски напад го нарушила транспортот на нафта преку клучен гасовод, што доведе до обвинувања дека Киев индиректно го попречува протокот на руска нафта.