ЕУ моментално не се соочува со недостиг на гориво, се подготвува за можни прекини во снабдувањето со авионско гориво

Европската Унија во моментов не се соочува со недостиг на гориво, но подготвува вонредни мерки поради потенцијалните прекини во снабдувањето со гориво за авиони, изјави денес портпаролката на Европската комисија, јавува Анадолу.

Говорејќи на пладневниот брифинг за новинари во Брисел, Ана-Каиса Итконен истакна дека координативната група за нафта на ЕУ на својот последен состанок заклучила дека снабдувањето со гориво низ блокот останува стабилно.

„Во Европската Унија во моментов нема недостиг на гориво, меѓутоа, се подготвуваме за можни прекини во снабдувањето со гориво за авиони“, рече таа, напоменувајќи дека оваа област е причина за загриженост поради структурната зависност од увоз.

Според Итконен, рафинериите во ЕУ задоволуваат околу 70 % од побарувачката на блокот, додека остатокот зависи од надворешни набавувачи.

Таа предупреди дека континуираната нестабилност во Ормускиот Теснец може да ги наруши тековите на снабдување и да поттикне координирана акција на ЕУ доколку е потребно.

Иако пазарните услови се тешки, Итконен нагласи дека горивото за авиони е дел од глобалниот пазар каде што трговијата и снабдувањето се одвиваат во континуитет, поддржани од тековното производство, увозот и постоечките резерви.

„Во Европа има значителен преостанат капацитет за авионско гориво“, рече таа, додавајќи дека блокот одржува итни резерви во согласност со своите законски обврски, кои можат да бидат пуштени во употреба доколку се појави потреба.

Извршниот директор на Меѓународната агенција за енергија (ИЕА), Фатих Бирол, вчера предупреди дека Европа може да се соочи со недостиг на гориво за авиони во рок од шест недели доколку се интензивираат притисоците врз снабдувањето.

„Тој се повика на Европа, што не е исто што и Европската Унија, но очигледно сме целосно свесни за ситуацијата“, изјави Итконен.

Авиокомпаниите на глобално ниво се борат со повисоки оперативни трошоци поради зголемените геополитички тензии поврзани со Иран, кои придонесоа за нестабилност на енергетските пазари.

Холандската авиокомпанија КЛМ (KLM) објави дека следниот месец ќе откаже 160 европски летови, наведувајќи ги како причина зголемените трошоци за гориво, а не неговиот недостиг.

„Нема индиции за системски недостиг на гориво што би довело до масовни откажувања на летови“, заклучи Итконен, истакнувајќи дека оперативните одлуки ги носат индивидуалните авиокомпании и аеродроми.