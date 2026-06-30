- Оваа транша финансиски средства доаѓа по претходната уплата од 3,2 милијарди евра, реализирана на 25 јуни во рамките на програмата на Европската Унија за макрофинансиска помош за Украина

ЕУ издвои 4,4 милијарди долари за набавка на беспилотни летала за Украина - Оваа транша финансиски средства доаѓа по претходната уплата од 3,2 милијарди евра, реализирана на 25 јуни во рамките на програмата на Европската Унија за макрофинансиска помош за Украина

Европската комисија денес најави исплата на 3,9 милијарди евра за поддршка на напорите на Украина за набавка на беспилотни летала во рамките на поширокиот заем за поддршка на Украина во вредност од 90 милијарди евра, јавува Анадолу.

Исплатата го означува првиот дел од почетната транша од околу 6 милијарди евра наменети за беспилотни летала, се наведува во соопштението.

Оваа транша финансиски средства доаѓа по претходната уплата од 3,2 милијарди евра, реализирана на 25 јуни во рамките на програмата на Европската Унија за макрофинансиска помош за Украина.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека оваа поддршка ќе помогне во зајакнувањето на воената ефикасност и безбедноста на Украина.

Таа додаде дека финансирањето ќе поддржи напредна технологија за беспилотни летала, ќе ѝ помогне на Украина да ги заштити „своите граѓани и суверенитет и ќе придонесе за безбедноста на Европа“.

Европската комисија соопшти дека наредните денови ќе бидат извршени дополнителни исплати за да се комплетира првата транша поврзана со беспилотните летала, во согласност со барањата поднесени од Украина.

Според податоците на Европската комисија, во рамките на заемот за поддршка на Украина, за периодот 2026–2027 година се предвидени 30 милијарди евра за буџетска помош и 60 милијарди евра за поддршка на одбранбениот сектор.

Од одбранбениот пакет се очекува 28,3 милијарди евра да бидат исплатени во 2026 година за зајакнување на домашните одбранбени индустриски капацитети на Украина.