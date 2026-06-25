- Европската Унија ќе ги укине царините за американските индустриски производи и ќе даде преференцијален пристап за некои земјоделски производи и морски производи

ЕУ дава конечно одобрение за царинските обврски според трговскиот договор со САД - Европската Унија ќе ги укине царините за американските индустриски производи и ќе даде преференцијален пристап за некои земјоделски производи и морски производи

Европскиот совет денес даде конечно одобрување на тарифните обврски на блокот според трговската рамка со САД, со што се отвори пат за стапување во сила на договорот, пренесува Анадолу.

Во соопштение, Советот наведе дека земјите членки формално ги усвоиле двете регулативи поврзани со заедничката изјава ЕУ - САД од 21 август 2025 година, со што е завршен законодавниот процес во блокот.

Според мерките, ЕУ ќе ги укине преостанатите царини за американските индустриски производи и ќе обезбеди преференцијален пристап до пазарот за одредени американски морски производи и земјоделски производи.

Пакетот исто така ја продолжува суспензијата на царините за увоз на јастог од САД и ја проширува мерката за да го опфати и преработениот јастог.

За возврат, САД се обврзаа во рамките на пошироката рамка да применат 15 % унифициран горен лимит на царини за многу извозни производи од ЕУ, вклучувајќи неколку сектори кои претходно беа изложени на повисоки давачки.

Конечното одобрување дојде пред крајниот рок на 4 јули поставен од американскиот претседател Доналд Трамп, кој се закани со нови царини доколку блокот не го придвижи договорот.

Регулативите сега ќе бидат потпишани и објавени во Службениот весник на ЕУ и ќе стапат во сила еден ден по објавувањето.

Европскиот парламент ја одобри законската регулатива минатата недела, додавајќи заштитни механизми, вклучително и клаузула за истекување според која главните тарифни поволности ќе истечат на 31 декември 2029 година, освен ако не се обноват.

Правилата исто така ѝ дозволуваат на ЕУ да ги суспендира тарифните поволности доколку Вашингтон не исполни одредени обврски, вклучително и оние поврзани со царините за челик и алуминиумски деривати.

Се очекува договорот да ги намали непосредните трговски тензии меѓу двете страни, иако остануваат спорови околу царините за метали, дигитална регулатива и други трговски прашања.