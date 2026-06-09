- „Нашите санкции продолжуваат да удираат силно и да сечат длабоко. Тие ги слабеат економските темели на руските воени напори“

ЕУ го претстави новиот пакет санкции против Русија: Тула по тула, ги уриваме темелите на руската воена економија - „Нашите санкции продолжуваат да удираат силно и да сечат длабоко. Тие ги слабеат економските темели на руските воени напори“

Шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ), Каја Калас, денес го претстави предлогот за нов пакет санкции кон Русија, чија цел се банките, производителите на оружје, трговците со нафта, рафинериите и криптооператорите во трети земји. Со оваа мерка, Европската Унија се обидува дополнително да ја ослаби способноста на Москва за финансирање на војната во Украина, јавува Анадолу.

„Тула по тула, ги уриваме темелите на руската воена економија“, рече Калас во објава на американската компанија за социјални медиуми Х, најавувајќи ги новите мерки.

Предложениот пакет вклучува привремено замрзнување на механизмот за приспособување на горната граница на цената на руската нафта и нови рестрикции против институциите што ги користи Москва за генерирање приходи и заобиколување на постојните санкции на ЕУ, според Калас.

Говорејќи на прес-конференција во Брисел, претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, рече дека новите мерки ќе се фокусираат на енергетиката, финансиските услуги, криптовалутите и рибарството, а истовремено ќе воведат и забрана за влез на поранешни руски борци во ЕУ.

„Нашите санкции продолжуваат да удираат силно и да сечат длабоко. Тие ги слабеат економските темели на руските воени напори“, рече Фон дер Лајен, тврдејќи дека руската економија забавува и дека нејзиниот буџет е под зголемен притисок.

Во рамките на мерките поврзани со енергетиката, ЕУ предлага суспендирање на приспособувањата на горната граница на цената на нафтата до јануари следната година, наведувајќи ги како причина нарушувањата на пазарот поврзани со тензиите на Блискиот Исток и затворањето на Ормускиот Теснец.

Пакетот, исто така, би додал 30 пловила на списокот со санкции на ЕУ, со што вкупниот број санкционирани бродови поврзани со таканаречената руска флота во сенка ќе се зголеми на повеќе од 630.

„За првпат, Унијата планира да воведе мерки против бродовите кои ѝ даваат логистичка поддршка на флотата во сенка, како што е снабдувањето со гориво на отворено море (бункеринг). Санкциите ќе ја опфатат и клучната инфраструктура вклучена во трговијата, преработката или транспортот на руска нафта, вклучувајќи пристаништа, аеродроми и рафинерии.

Европската комисија, исто така, предложи ограничување на продажбата на танкери за течен природен гас на Русија, по примерот на веќе постојните ограничувања за танкерите за нафта.

На финансиски план, Брисел планира да ги прошири забраните за трансакции на дополнителни 31 руска банка и да воведе мерки за 20 банки, криптокомпании, платформи и трговци со нафта во трети земји, обвинети за олеснување на трансакциите за санкционирани руски субјекти или за помагање во заобиколувањето на ограничувањата на ЕУ.

Фон дер Лајен рече дека пакетот, за првпат, ќе воведе можност за целосна забрана на услугите со криптосредства од трети земји кои ѝ помагаат на Русија да ги избегне санкциите.

Предложените мерки понатаму вклучуваат нови ограничувања за извоз на технологии и материјали што ги користи рускиот воено-индустриски сектор, вклучувајќи метали и легури кои се користат во воздухопловството, одбраната и производството на беспилотни летала, како и системи за поддршка, попречување и лансирање.

ЕУ планира и нови забрани за увоз кои опфаќаат стоки во вредност од околу 60 милиони евра, вклучувајќи одредени метали, метални руди и делови за автомобили.

Дополнително, Брисел предлага ограничувања за увозот на руска риба, вклучително и целосна забрана за некои производи како што е бакаларот, истовремено усогласувајќи ги трговските ограничувања за Белорусија за да се спречи таа да се користи како транзитна рута за руски стоки.

Пакетот мора да биде одобрен едногласно од земјите членки на ЕУ пред да стапи во сила.