ЕУ го казни Тему со 200 милиони евра поради нелегални производи и пропусти во проценката на ризикот

Европската комисија ја казни кинеската компанија Тему со 200 милиони евра, соопштувајќи дека платформата не успеала соодветно да ги заштити потрошувачите во Европската Унија (ЕУ) од нелегални и небезбедни производи што се продаваат на неа, јавува Анадолу.

Комисијата соопшти дека Тему ниту правилно ги препознал, ниту соодветно ги проценил ризиците за корисниците во Европската Унија, при што сериозно ја потценил веројатноста потрошувачите да наидат на нелегални производи.

Според соопштението на Комисијата, тестирањата со тајни купувачи спроведени за време на истрагата покажале дека голем број од полначите што се продаваат на Тему не ги исполнуваат ниту основните безбедносни стандарди.

Исто така, откриено е дека висок процент од играчките за бебиња содржат опасни хемикалии над дозволеното ниво или претставуваат ризик од задушување.

Регулаторите на ЕУ, исто така, соопштија дека Тему не успеал да процени како неговите системи за препораки и програмите за промоција преку инфлуенсери би можеле да придонесат за ширење на нелегални производи.

Казната е изречена според Актот за дигитални услуги (ДСА) на Европската Унија, кој од големите онлајн платформи бара да ги проценат и да ги ублажат ризиците поврзани со нелегални содржини и производи.

„Проценките на ризикот не се само формално штиклирање на обврските – тие се 'рбетот на Актот за дигитални услуги“, нагласи во соопштението извршната потпретседателка на Европската комисија, Хена Виркунен.

Таа додаде дека проценката на ризикот од страна на Тему ги потценува реалните закани, нема конкретност, не се заснова на цврсти докази и воопшто не е сеопфатна.

Комисијата соопшти дека Тему има рок до 28 август да поднесе план во кој ќе наведе како ќе се усогласи со правилата.

Доколку не го стори тоа, може да се соочи со дополнителни казни.

Истрагата започна во октомври 2024 година.