Египет ќе ја обнови гасната инфраструктура на Либан

Египет потпиша договор со Либан за обнова на неговите гасоводи и инфраструктура, во рамките на тековните напори за поддршка на енергетскиот сектор на оваа земја погодена од криза, јавува Анадолу.

Договорот доаѓа по два дена откако Јордан, Сирија и Либан најавија план за соработка за обновување на Арапскиот гасовод, регионален енергетски проект што ги поврзува египетските залихи на гас со Левант.

Според соопштението на египетскиот Кабинет, премиерот Мустафа Мадбули присуствувал на церемонијата на потпишување во седиштето на Владата во новата административна престолнина на Египет, источно од Каиро.

Договорот го потпишаа египетскиот министер за нафта Карим Бадави и либанскиот министер за енергетика Џо Сади.

Мадбули изјави дека договорот ги одразува резултатите од неговата посета на Бејрут минатиот декември и ја нагласува посветеноста на Каиро за поддршка на Либан во енергетскиот сектор и обнова на неговата инфраструктура.

Тој исто така ја истакна поддршката на Египет за напорите насочени кон обезбедување одржливо снабдување со енергија за Либан.

Египетскиот и либанскиот министер подоцна одржаа разговори за проширување на билатералната соработка во енергетскиот сектор.

Бадави го опиша договорот како важен чекор кон зајакнување на соработката меѓу двете земји во секторите за нафта и природен гас и поддршка на регионалната енергетска безбедност.

Претходно оваа недела, јорданскиот министер за енергетика Салех Харабшех објави дека Јордан, Сирија и Либан постигнале договор за соработка во размената на природен гас преку Арапскиот гасовод.

Според договорот, Јордан ќе ја користи својата инфраструктура за увоз на течен природен гас, ќе го претвора во природен гас и ќе го пумпа до Сирија и Либан преку гасоводот, пренесува јорданскиот јавен сервис Ал-Мамлака.

Протегајќи се на повеќе од 1.200 километри, Арапскиот гасовод беше дизајниран да транспортира египетски природен гас до земјите од Левант и потенцијално до Европа.

Проектот беше во голема мера прекинат по 2011 година поради ситуацијата во Сирија и американските санкции наметнати за време на владеењето на Башар ал-Асад, пред ограничувањата подоцна да бидат укинати по соборувањето на Асад и формирањето преодна администрација предводена од претседателот Ахмед ал-Шара.