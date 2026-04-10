Европските аеродроми би можеле да се соочат со недостиг на гориво за авиони за три недели

Европските аеродроми би можеле да се соочат со недостиг на гориво за авионите за три недели доколку трговските рути низ Ормускиот Теснец не бидат повторно проодни, објави денес „Фајненшл тајмс“, пренесува Анадолу.

„Фајненшл тајмс“, повикувајќи се на писмо од Меѓународниот совет на аеродроми за Европа (ACI Europe) до претставници на Европската комисија, објави дека оттаму го предупредиле блокот за намалување на резервите на гориво за авиони во целиот сектор.

Во писмото се вели дека аеродромите во Европа би можеле да се соочат со „системски недостиг“ на гориво за авиони доколку трговијата низ Ормускиот Теснец не се врати во нормала за три недели.

По избувнувањето на војната меѓу САД, Израел и Иран на 28 февруари, прекините во поморскиот сообраќај низ теснецот сериозно влијаеја на снабдувањето од околу 15 милиони барели дневно сурова нафта и 5 милиони барели дневно рафинирани нафтени деривати што минуваат низ овој премин.

Ограничувањата во снабдувањето ги вивнаа цените на горивото за авиони во Европа на рекордно ниво, повеќе од двојно зголемени од цените пред војната.

Според податоците на Меѓународната асоцијација за воздушен транспорт (IATA), глобалниот индекс на гориво за авиони се зголемил за 110%, од 99,4 долари за барел на 27 февруари на 209 долари на 3 април.

Цената на трошоците, осигурувањето и превозот (CIF) на горивото за авиони во Северозападна Европа, исто така, се искачила на 216,9 долари за барел.

Според податоците собрани од Анадолу од S&P Global Commodity Insights, Блискиот Исток снабдува околу 177.000 барели дневно гориво за авиони за Северозападна Европа, 31.000 барели за Јужна Европа и Источниот Медитеран, 100.000 барели за Африка и 17.000 барели за Азија.

Други 34.000 барели гориво за авиони од регионот минуваат низ Суецкиот Канал во Црвеното Море, од кои поголемиот дел е наменет за Египет.

Региони како Европа, кои во голема мера се потпираат на снабдувањето со гориво за авиони од Персискиот Залив, остануваат меѓу најранливите на какво било продолжено нарушување.

Како што се продлабочува намалувањето на понудата, некои аеродроми во Италија веќе воведоа ограничувања за авионско гориво, додека неколку авиокомпании предупредија дека летните операции низ Европа би можеле да бидат загрозени доколку војната продолжи.