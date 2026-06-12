- На Бизнис-форумот, Дурмиши рече дека Турција останува еден од најважните економски партнери на Северна Македонија, со континуиран раст на трговската размена, додека турските компании со децении имаат значајна улога

Дурмиши во Истанбул: Северна Македонија нуди стабилност и нови инвестициски можности за турските компании - На Бизнис-форумот, Дурмиши рече дека Турција останува еден од најважните економски партнери на Северна Македонија, со континуиран раст на трговската размена, додека турските компании со децении имаат значајна улога

Министерот за економија и труд на Северна Македонија, Бесар Дурмиши, на Бизнис-форумот Турција-Северна Македонија одржан во Истанбул, изјави дека земјата го зајакнува својот статус како сигурен партнер и атрактивна дестинација за странски инвестиции, особено за турските компании, пренесува Анадолу.

Во своето обраќање, според соопштението на Владата на Северна Македонија, Дурмиши нагласи дека Владата е посветена на создавање предвидлива, конкурентна и инвестициски ориентирана деловна средина, со цел поттикнување нови инвестиции, економски раст и продлабочување на економската соработка меѓу двете земји.

Тој истакна дека Турција останува еден од најважните економски партнери на Северна Македонија, со континуиран раст на трговската размена, додека турските компании со децении играат значајна улога како инвеститори, работодавачи и партнери во развојот на домашната економија.

„Северна Македонија е отворена за нови инвестиции и партнерства. Нудиме макроекономска стабилност, стратешка географска положба, пристап до регионалните пазари, квалификувана работна сила и силна институционална поддршка за инвеститорите. Најважно, нудиме партнерство засновано на доверба и долгорочна соработка“, истакна Дурмиши.

Дурмиши, исто така, нагласи дека преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите, Владата ги поддржува компаниите кои отвораат нови производствени капацитети, создаваат работни места и инвестираат во технологија и човечки капитал.

Тој информираше дека Владата работи на нова генерација индустриски политики насочени кон зелената транзиција, при што Законот за зелени индустриски зони ќе воспостави современа рамка за привлекување инвестиции со висока додадена вредност, чисти технологии и одржливо производство.

Како значаен потенцијал за нови инвестиции ја посочи Индустриската зона во Тетово, која нуди поволни услови за компании од производствениот, логистичкиот и технолошкиот сектор поради стратегиската положба и транспортните врски.

„Нашата визија е индустриските зони да прераснат во центри на современо производство, иновации и регионална економска соработка“, рече Дурмиши, додавајќи дека форумот ќе отвори нови можности за соработка меѓу компаниите од двете земји.

На форумот учествуваа високи владини претставници од Северна Македонија и Турција, претставници на стопанските комори, деловната заедница, инвеститори и претприемачи од двете земји.