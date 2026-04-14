- Големопродажната инфлација се зголеми од 1,2% на 4,1%, а цените на нафтените деривати се зголемија за 17,8% во март, по падот од 3,9% во февруари

Големопродажните цени во Германија нагло зголемени поради влијанието на војната врз енергентите и суровините - Големопродажната инфлација се зголеми од 1,2% на 4,1%, а цените на нафтените деривати се зголемија за 17,8% во март, по падот од 3,9% во февруари

Големопродажните цени во Германија во март се зголемени за 4,1% на годишно ниво поради конфликтот на Блискиот Исток, што резултираше со повисоки цени во трговијата на големо, особено кај енергетските производи и суровините, јавува Анадолу.

Големопродажната инфлација се зголеми од 1,2% на 4,1%, а цените на нафтените деривати се зголемија за 17,8% во март, по падот од 3,9% во февруари, покажуваат податоците на Дестатис.

На месечно ниво, големопродажните цени, исто така, забележаа пораст од 2,7%, а цените на нафтените деривати во периодот од февруари до март се зголемија за 18,8%.

„Зголемувањето на големопродажните цените на обоените руди, обоените метали и полупроизводите од обоени метали (+48,4% во однос на март 2025 година), исто така, имаше значително влијание врз развојот на цените во споредба со истиот месец претходната година“, наведуваат од Дестатис.

„Дополнително, повисоки големопродажни цени се забележани во трговијата со шеќер, кондиторски производи и пекарски производи (+6,1%) и во трговијата со тутун (+5,9%)“, се додава од Дестатис.