Големопродажните цени во Германија нагло зголемени поради влијанието на војната врз енергентите и суровините

Gökhan Ergöçün
14 Април 2026•Ажурирај: 14 Април 2026
Големопродажните цени во Германија во март се зголемени за 4,1% на годишно ниво поради конфликтот на Блискиот Исток, што резултираше со повисоки цени во трговијата на големо, особено кај енергетските производи и суровините, јавува Анадолу.
Големопродажната инфлација се зголеми од 1,2% на 4,1%, а цените на нафтените деривати се зголемија за 17,8% во март, по падот од 3,9% во февруари, покажуваат податоците на Дестатис.
На месечно ниво, големопродажните цени, исто така, забележаа пораст од 2,7%, а цените на нафтените деривати во периодот од февруари до март се зголемија за 18,8%.
„Зголемувањето на големопродажните цените на обоените руди, обоените метали и полупроизводите од обоени метали (+48,4% во однос на март 2025 година), исто така, имаше значително влијание врз развојот на цените во споредба со истиот месец претходната година“, наведуваат од Дестатис.
„Дополнително, повисоки големопродажни цени се забележани во трговијата со шеќер, кондиторски производи и пекарски производи (+6,1%) и во трговијата со тутун (+5,9%)“, се додава од Дестатис.