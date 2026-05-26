Глобалниот самит за исламска економија ги собра меѓународните финансиски лидери во Истанбул

Третиот Глобален самит за исламска економија ќе ги собере меѓународните лидери, инвеститори и лица од академскиот свет во Истанбул за да ја обликуваат иднината на етичките финансии и одржливиот развој, јавува Анадолу.

Настанот се одржува под тема „Капиталот во исламската економија: Структурирање на богатството за одржлив развој“ во Истанбулскиот финансиски центар, во периодот меѓу 3 и 6 јуни.

Форумот за исламска економија „АлБарака“ го организира самитот во стратегиско партнерство со Канцеларијата за инвестиции и финансии при Претседателството на Република Турција, Турскиот фонд за богатство и други клучни институции.

Целта на овој собир е да се анализира улогата на капиталот во исламската економија, пред сè преку нејзините основни принципи и примена во различни сектори.

Абдулах Салех Камел, претседател на Управниот одбор на Форумот за исламска економија „АлБарака“, истакна дека капиталот мора да биде во служба на продуктивниот раст, социјалната рамнотежа и одржливиот развој.

Камел истакна дека Турција нуди моќно опкружување за унапредување на овој глобален разговор за богатството, одговорноста и реалната економска вредност.

Јусеф Хасан Халави, генерален секретар на Форумот за исламска економија „АлБарака“, додаде дека самитот служи како простор за идентификување на заедничките приоритети и за изградба на партнерства.

Учесниците ќе дискутираат за глобалните капитални текови, исламското банкарство, партиципативните финансии, вештачката интелигенција и одржливиот развој.

Програмата вклучува сесии на високо ниво, како и панели за централните банки, исламските банкарски групи, формирањето на капитал и финансиските иновации.

Организаторите ќе го промовираат „Стратегискиот извештај на АлБарака за исламската економија“, кој треба да обезбеди сеопфатна референца за овој сектор.

Учесниците ќе имаат можност да го погледнат и воведниот филм насловен „Што гради капиталот“, кој прикажува како исламските финансии ги претвораат паричните текови во конкретни, видливи резултати.

Во рамките на самитот ќе биде доделена и Наградата за исламска економија „Салех Камел“ во вкупна вредност од 1 милион саудиски ријали (267.000 долари), наменета за поддршка и поттикнување на академските истражувања.

Се очекува регионалните и меѓународните институции да потпишат неколку меморандуми за разбирање за воспоставување нови соработки за време на настанот.

Оваа платформа секоја година ги здружува високите владини претставници и финансиските институции со цел да ја зголеми видливоста на исламската економија на глобално ниво.