Вработеноста во Шпанија на рекордно ниво, невработеноста падна под 2,4 милиони

Вработеноста во Шпанија за првпат надмина 22 милиони работници во април, додека невработеноста падна под 2,4 милиони, според официјалните податоци за труд објавени денес од јавниот сервис РТВЕ, пренесува Анадолу.

Бројот на регистрирани невработени лица се намали за 62.668 во однос на март, спуштајќи се на 2,36 милиони, што е првпат невработеноста да падне под 2,4 милиони од јуни 2008 година.

Во меѓувреме, бројот на пријавени во социјалното осигурување достигна рекорден месечен просек од 22,1 милион работници, откако во текот на месецот беа додадени 223.685 работни места.

„Достигнавме рекордна бројка по 63 последователни месеци раст на вработеноста“, соопшти министерката за инклузија, социјално осигурување и миграции, Елма Саиз.

Податоците исто така покажаа дека невработеноста кај младите паднала на историско ниско ниво, со 169.693 регистрирани невработени лица на возраст под 25 години.

Зголемување на бројот на работни места е забележано во сите автономни заедници и сектори, се наведува во извештајот.

Во споредба со април минатата година, членството во социјалното осигурување порасна за 2,4 %, што претставува зголемување за повеќе од 500.000 придонесувачи, додека невработеноста падна за 6,2 % на годишно ниво, што е еквивалентно на над 155.000 помалку невработени лица.

„Додаваме по половина милион членови годишно во четири последователни години“, рече Саиз.