Во германскиот индустриски сектор укинати над 341.000 работни места за седум години - Бројот на вработени во германските индустриски компании е намален за 2,3% (127.300 лица) во првиот квартал од 2026 година во споредба со истиот период минатата година

Германскиот индустриски сектор укина над 341.000 работни места во изминатите седум години, чие укинување продолжува, се наведува во извештајот објавен денес, јавува Анадолу.

Меѓународната ревизорска и консалтинг фирма EY го објави својот извештај „Барометар на индустријата за првиот квартал од 2026 година“, во кој се анализираат перформансите на индустриските компании во првиот квартал од 2026 година.

Бројот на вработени во германските индустриски компании се намалил за 2,3% (127.300 лица) во првиот квартал од 2026 година во споредба со истиот период минатата година.

Загубата на работни места во индустријата во европскиот трговски партнер на Турција достигнаа 341.500 од 2019 година, годината пред пандемијата на КОВИД-19.

Овој пад од над 6% покажа дека едно од секои 17 индустриски работни места во земјата е укинато.

Автомобилскиот сектор најтешко ја почувствува загубата на работни места.

Вработеноста во автомобилскиот сектор се намали за 32.000 лица во последната година, додека загубите од 2019 година достигнаа приближно 125.800 лица.

Оваа ситуација покажа дека едно од секои седум работни места во автомобилската индустрија е укинато од 2019 година.

Текстилниот сектор доживеа најголем пропорционален губиток од 22%.

Вработеноста во металната индустрија, исто така, се намали за 15% во истиот период.

Само два сектора се издвоија од општиот негативен тренд со зголемување на вработеноста.

Вработеноста се зголеми за 3% во хемискиот и фармацевтскиот сектор и 2% во електросекторот од 2019 година.

Од друга страна, приходите од продажба се зголемија за 1,7% во првиот квартал од оваа година во споредба со истиот период минатата година, по 10 последователни квартали на пад на германската индустрија.

Секторот го постигна својот последен раст на приходите во вториот квартал од 2023 година.

Експертите од EY посочија слаба продажба во минатите периоди како главна причина за тековните намалувања на работните места.

Дали малото закрепнување во првиот квартал претставува траен пресврт на трендот останува неизвесно.

Растот на приходите забележан во првиот квартал во голема мера е резултат на металниот сектор, кој го зголеми својот извоз за 28%, а вкупната продажба за 18%.

Автомобилската индустрија оствари мало зголемување на приходите од 2,1%, додека електросекторот забележа раст од 1,4%.

Спротивно на тоа, секторот за хартија претрпе загуба во продажбата од 6%, а текстилниот сектор падна за 8%.