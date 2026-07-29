- Во јуни, БМВ ги ревидираше своите прогнози за продажбата и профитот од 2026 година па наназад, првенствено поради падот на побарувачката на кинескиот пазар

БМВ отпушта 8.000 вработени - Во јуни, БМВ ги ревидираше своите прогнози за продажбата и профитот од 2026 година па наназад, првенствено поради падот на побарувачката на кинескиот пазар

Германскиот производител на автомобили БМВ ќе укине приближно 8.000 работни места - претежно во Германија - како дел од програмата за намалување на трошоците започната поради слабеењето на кинескиот пазар и зголемените трошоци, јавува Анадолу.

Според денешните наводи во германскиот печат, постигнат е договор по неколкунеделни преговори меѓу менаџментот на БМВ и претставниците на вработените во врска со програмата за доброволно напуштање на работните места.

Според оваа програма, процесот на отпуштање ќе започне во октомври 2026 година и ќе продолжи до крајот на 2027 година.

Програмата ќе ја намали вкупната работна сила за 8.000 вработени.

Во БМВ, кој вработува вкупно 150.000 луѓе низ целиот свет и приближно 84.000 во Германија, понудата за доброволно напуштање ќе биде проширена на околу 40.000 вработени кои не се директно вклучени во производството.

Програмата првенствено ќе ги опфати вработените кои работат во одделите за менаџмент, истражување и развој, планирање и администрација.

Износот на отпремнина што ќе им се исплати на вработените ќе се утврди врз основа на платата и стажот.

Во јуни, БМВ ги ревидираше своите прогнози за продажбата и профитот од 2026 година па наназад, првенствено поради падот на побарувачката на кинескиот пазар.

Германскиот производител на автомобили објави дека ќе спроведе мерки за заштеда на трошоците како одговор на американските царини, зголемените трошоци и глобалниот притисок на конкуренцијата.