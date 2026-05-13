Белгија и Холандија потпишаа договор за соработка во областа на нуклеарната енергија

Белгија и Холандија потпишаа меморандум за разбирање за зајакнување на соработката во областа на нуклеарната енергија, соопшти денес Кабинетот на белгискиот министер за енергетика, Матје Бихе, јавува Анадолу.

Иницијативата е наменета за зајакнување на улогата на нуклеарната енергија во поддршката на енергетската транзиција и подобрувањето на енергетската независност.

„Холандија може да има корист од постојните индустриски знаења и практични решенија кои во моментов се достапни во Белгија поради поголемиот број оперативни нуклеарни централи. Спротивно на тоа, Холандија може да го сподели знаењето стекнато во врска со изградбата на нови нуклеарни централи и развојот на малите модуларни нуклеарни реактори“, се наведува во соопштението.

Соработката ќе опфати и области како што се изборот на локации, процесите за издавање дозволи и развојот на компоненти за реактори.

Договорот дополнително вклучува планови за зајакнување на врските меѓу компаниите и истражувачките институции во двете земји преку иновациски мисии, како и заеднички напори за обука на квалификувани работници за нуклеарниот сектор.

Властите проценуваат дека големите нуклеарни градежни проекти би можеле да бараат и до 10.000 работници за време на одредени фази.

Бихе изјави дека европските нуклеарни проекти бараат „силни синџири на вредности, високо ниво на експертиза и блиска соработка меѓу државите, истражувачките центри и индустријата“, додавајќи дека Белгија и Холандија имаат за цел да придонесат за „поцврст, поиновативен и понезависен европски нуклеарен екосистем“.