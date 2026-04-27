- Ван де Велде рече дека синџирите на вредности на турската и европската економија се „целосно интегрирани“, додавајќи дека повеќе од половина од економијата на Турција е поврзана со европските пазари

Белгиските компании ја сметаат Турција за целосно интегрирана со Европа - Ван де Велде рече дека синџирите на вредности на турската и европската економија се „целосно интегрирани“, додавајќи дека повеќе од половина од економијата на Турција е поврзана со европските пазари

Белгиските компании ја гледаат Турција како длабоко интегрирана во европските економски синџири на вредности, изјави белгискиот амбасадор во Анкара, Хендрик Ван де Велде, пред големата трговска мисија предводена од кралицата Матилда, закажана за следниот месец, јавува Анадолу.

Ван де Велде рече дека синџирите на вредности на турската и европската економија се „целосно интегрирани“, додавајќи дека повеќе од половина од економијата на Турција е поврзана со европските пазари.

Неговите изјави доаѓаат пред Белгиската економска мисија во Турција, планирана за периодот од 10 до 14 мај, со состаноци во Истанбул и Анкара.

Се очекува делегацијата, предводена од кралицата Матилда, да вклучува околу 450 учесници, меѓу кои и приближно 250 деловни лидери.

Мисијата ќе се фокусира на фармацевтските производи, логистиката, одржливата енергија, дигиталната трансформација и соработката во областа на одбраната и авијацијата.

Белгиските официјални претставници исто така очекуваат договори во воздушниот транспорт, социјалната сигурност, земјоделството и здравството за време на посетата.

Ван де Велде истакна дека одбранбениот сектор на Турција значително пораснал во последната деценија и станал главен двигател на економијата на земјата.

Делегацијата, во соработка со Агенцијата за одбранбена индустрија на Турција, планира посети на големи одбранбени фирми, вклучувајќи ги „Бајкар“, „Турската воздухопловна индустрија“ и „Аселсан“.

Амбасадорот рече дека и Белгија има силни фирми во секторот, иако генерално помали по обем од нивните турски колеги, додавајќи дека белгискиот вселенски и авијациски кластер би можел да се усогласи со турскиот производствен капацитет.

Во однос на логистиката, обемот на билатералната трговија меѓу Турција и Белгија се проценува на околу 13 милијарди евра. Според амбасадорот, Белгија е на петтото место меѓу земјите на ЕУ во трговијата со Турција.

Ван де Велде исто така рече дека подобрената предвидливост за странските директни инвестиции (СДИ) би ја поддржала долгорочната соработка, при што Белгија би служела како центар во еврозоната, а Турција како транзитен премин што ги поврзува Азија, Европа и Африка.