- Работното време за услуга на клиентите ќе остане исто како и вообичаено во текот на неделата

Банките во Иран од утре продолжуваат со работа - Работното време за услуга на клиентите ќе остане исто како и вообичаено во текот на неделата

Сите банки во Иран од утре продолжуваат со работа, објави Советот за координација на банките на земјата, пренесува Анадолу.

Ова ги вклучува и централите на банките во главниот град Техеран, објави ИРНА, повикувајќи се на соопштението на Советот.

Работното време за услуга на клиентите ќе остане исто како и вообичаено во текот на неделата, се додава во соопштението.

Непријателствата во регионот ескалираа откако САД и Израел на 28 февруари започнаа заеднички напади врз Иран, како последица на кои загинаа и повредени се илјадници лица.

Вашингтон и Техеран во вторникот вечерта ја соопштија одлуката за двонеделен прекин на огнот кој е со цел да се отвори патот кон конечно решение за ставање крај на војната.