- Американскиот технолошки гигант појасни дека оваа капитална иницијатива опфаќа и сума од 30 милијарди долари кои ќе се приберат преку истовремена јавна продажба на акции на берзата

Алфабет објави понуда на акции од 80 милијарди долари за проширување на инфраструктурата за вештачка интелигенција - Американскиот технолошки гигант појасни дека оваа капитална иницијатива опфаќа и сума од 30 милијарди долари кои ќе се приберат преку истовремена јавна продажба на акции на берзата

Компанијата Алфабет објави понуда на акции во вкупен очекуван износ од 80 милијарди долари како дел од својот план за финансирање на инвестициите во компјутерската инфраструктура, со цел да се одговори на незапаметената побарувачка од страна на корисниците, јавува Анадолу.

Американскиот технолошки гигант појасни дека оваа капитална иницијатива опфаќа и сума од 30 милијарди долари кои ќе се приберат преку истовремена јавна продажба на акции на берзата.

Компанијата, исто така, постигна договор за директна продажба на акции во вредност од 10 милијарди долари на Беркшир Хатавеј, без нивно јавно нудење на берзата.

Од компанијата нагласија дека побарувачката за нивните решенија и услуги за вештачка интелигенција (AI) од страна на претпријатијата и потрошувачите во моментов ја надминува достапната понуда на компанијата.

За време на соопштувањето на резултатите за првиот квартал, Алфабет објави дека нејзините капитални трошоци за 2026 година се очекува да изнесуваат помеѓу 180 и 190 милијарди долари, како и дека очекува капиталните трошоци за 2027 година значително да се зголемат во споредба со 2026 година.

Компанијата укажа на својата моментална финансиска стабилност, истакнувајќи дека остварила 174 милијарди долари прилив на пари од редовното работење во текот на 12-те месеци заклучно со 31 март.

Алфабет, исто така, се задолжи за повеќе од 85 милијарди долари на шест главни пазари и во различни валути во текот на изминатата година, со што нејзиниот вкупен долг надмина 100 милијарди долари.