Авиопревозниците бараат 2,5 милијарди долари од Вашингтон поради зголемувањето на цените на авионското гориво - „Од февруари, цените на авионското гориво се зголемија за речиси 100 проценти и вршат значителен финансиски притисок врз нискобуџетните авиокомпании“

Американска трговска групација која ги претставува буџетските авиокомпании соопшти дека побарала 2,5 милијарди долари од администрацијата на Трамп за да надомести дел од трошоците за гориво, кои нагло пораснаа поради војната со Иран, објави „Њујорк тајмс“, пренесува Анадолу.

„Од февруари, цените на авионското гориво се зголемија за речиси 100 проценти и вршат значителен финансиски притисок врз нискобуџетните авиокомпании“, се наведува во соопштението на Здружението на нискобуџетни авиокомпании, наведува медиумот.

Трговската групација соопшти дека предложениот „фонд за ликвидност“ од 2,5 милијарди долари би бил наменет исклучиво за покривање на зголемените трошоци за гориво, опишувајќи го како „неопходна и насочена мерка за стабилизирање на операциите и одржување достапни цени на авиобилетите во овој период на нестабилност“.

Забележително е што една од членките на групацијата, „Спирит ерлајнс“, е во преговори со администрацијата на Трамп за заем до 500 милиони долари.

Според договорот, Владата би имала право да стекне дел од акционерскиот капитал на авиокомпанијата преку финансиски инструменти познати како варанти.

За време на рочиштето во судот за стечај минатата недела, адвокатот на „Спирит“, Маршал Хубнер од „Дејвис Полк енд Вордвел“, потврди дека преговорите со Владата се во тек и ја нагласи итноста на ситуацијата, забележувајќи дека расположливите готовински средства на авиокомпанијата за одржување на операциите брзо се трошат.

Тој, исто така, посочи дека започнал разговори со доверителите во врска со предложениот аранжман, според кој побарувањето на Владата врз имотот на „Спирит“ би имало приоритет пред постојните заеми од други заемодавачи.

„Во тек се дискусии со сите три групи и се надеваме дека тие ќе доведат до консензус и поддршка од сите страни“, рече Хубнер.

Портпаролот на Министерството за транспорт ги упати прашањата до Белата куќа во врска со предлогот на трговската групација на буџетските авиокомпании.

„Белата куќа е запознаена со барањето на групата буџетски авиокомпании до Министерството за транспорт, а администрацијата продолжува да ja следи состојбата на американската авиоиндустрија за патниците и вработените во авиокомпаниите“, изјави Куш Десаи, портпарол на Белата куќа, во соопштението во кое сепак ја отфрли дискусијата за потенцијалот на таквиот договор.