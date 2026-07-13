- „Ние, додека сме живи, ќе сведочиме. Кога ќе нè нема, ќе сведочат и нашите внуци...“

31-годишнина од геноцидот: Преживеаните ги посетија местата на масовните егзекуции на Бошњаците во Сребреница - „Ние, додека сме живи, ќе сведочиме. Кога ќе нè нема, ќе сведочат и нашите внуци...“

Во рамките на одбележувањето на 31-годишнината од геноцидот врз Бошњаците во „безбедната зона“ на Обединетите нации (ОН) во Сребреница во јули 1995 година, преживеаните од геноцидот и овој 13 јули ги посетуваат местата на масовно погубување каде што се убиени нивните најблиски, јавува Анадолу.

Преживеаните од геноцидот, претставници на семејствата на жртвите и здруженијата на преживеаните и нивните семејства, тргнаа од Чаршиската џамија во Сребреница кон зградата на Основниот суд, каде што положија цвеќе и рецитираа Фатиха за жртвите на геноцидот, оддавајќи им почит. Потоа ја посетија старата зграда на полициската станица во Сребреница и се упатија кон Поточари (зградата за електропренос) и Будак.

„Во ‘белата куќа’, тука во Поточари, мажите и момчињата беа одделени, а тоа може да се види на видеата. Тука се измачувани, а подоцна убиени. Има сведоци кои сведочеа во Хаг“, изјави Мунира Субашиќ, претседателка на Здружението „Движење на мајките од енклавите Сребреница и Жепа“.

По „белата куќа“ тие го посетија Будак и местото каде што беше откриена секундарна масовна гробница од која беа идентификувани 45 лица.

„Делови од телото на мојот син Сеад беа пронајдени во оваа гробница“, рече Бајро Халиловиќ.

Потоа ја посетија и Кравица, односно поранешната земјоделска задруга, каде што, според сведоштвата на преживеаните во Хашкиот трибунал, биле убиени повеќе од 1.300 мажи и момчиња.

„Ние, додека сме живи, ќе сведочиме. Кога ќе нè нема, ќе сведочат и нашите внуци. Мојот син беше убиен во овие објекти на задругата, од кој најдов две коски. Тука убиваа луѓе со пукање, бомби, жедни и гладни“, рече Субашиќ.

Покрај горенаведените места, преживеаните од геноцидот и претставниците на здруженијата го посетија стадионот во Нова Касаба, каде што се случија заробувања и егзекуции за време на геноцидот во Сребреница летото 1995 година.

По Касаба, планирани се посети на местата на егзекуции во Ораховац, Брањево и Петковци.

На 17 јули, преживеаните од геноцидот и претставниците на здруженијата ќе го посетат Трново, местото каде што заробените Бошњаци беа стрелани од припадниците на единицата „Скорпиони“.

Во саботата, на 11 јули, на гробиштата на Меморијалниот центар Сребреница - Поточари беше одржана погребна служба и закоп на десет жртви од геноцидот извршен во летото 1995 година. Жртвите што беа погребани беа на возраст од 20 до 56 години.

Досега, 6.782 жртви на геноцидот се погребани на гробиштата во Меморијалниот центар Сребреница - Поточари, додека 250 жртви беа погребани на локалните гробишта по барање на членовите на семејствата.

Институтот за исчезнати лица на Босна и Херцеговина продолжува со потрагата по 900 жртви на геноцидот.

По падот на Сребреница на 11 јули 1995 година, припадниците на Војската на Република Српска и нивните поддржувачи убија повеќе од 8.000 мажи Бошњаци во серија масовни егзекуции.

Во 2007 година, Меѓународниот суд на правдата во Хаг донесе пресуда во која се наведува дека Војската на Република Српска (ВРС) извршила геноцид во јули 1995 година во Сребреница, која тогаш била „заштитена зона“ на ОН.

Хашкиот трибунал, Судот на Босна и Херцеговина и судството во Србија и Хрватска досега осудиле вкупно 54 лица на 781 година затвор и пет доживотни казни за геноцид и воени злосторства. Меѓу останатите, воениот претседател на РС и командантот на војската на тој ентитет, Радован Караџиќ и Ратко Младиќ, беа осудени на доживотен затвор.