- „Нашите разговори ја истакнаа важноста од понатамошно продлабочување на политичкиот дијалог и проширување на соработката во области како енергетиката, инфраструктурата и стратегиската поврзаност“, нагласи Ферит Хоџа

Шефот на албанската дипломатија се сретна со бугарската колешка: Го потврдивме силното партнерство - „Нашите разговори ја истакнаа важноста од понатамошно продлабочување на политичкиот дијалог и проширување на соработката во области како енергетиката, инфраструктурата и стратегиската поврзаност“, нагласи Ферит Хоџа

Министерот за Европа и надворешни работи на Албанија, Ферит Хоџа, се сретна со бугарската колешка Велислава Петрова, при што истакна дека го потврдиле „силното партнерство“ меѓу двете земји, пренесува Анадолу.

Во објавата на социјалните мрежи Хоџа потврди дека остварил средба со министерката за надворешни работи на Бугарија, според него, „потврдувајќи го силното партнерство меѓу Албанија и Бугарија“.

„Нашите разговори ја истакнаа важноста од понатамошно продлабочување на политичкиот дијалог и проширување на соработката во клучни области, како енергетиката, инфраструктурата и стратегиската поврзаност. Во овој контекст ја нагласивме важноста на Коридорот VIII како витална врска меѓу Јадранското и Црното Море, со значителен потенцијал за зголемување на трговијата, мобилноста и одржливиот економски развој во цела Југоисточна Европа“, изјави Хоџа.

Шефот на албанската дипломатија истакна дека размениле мислења и за регионалните и меѓународните случувања, потврдувајќи ја заедничката посветеност на мирот, безбедноста, добрососедските односи и европската иднина на Западен Балкан.

Хоџа додаде дека Албанија високо ја цени континуираната поддршка на Бугарија за процесот на пристапување во Европската Унија и нејзиното постојано залагање за кредибилна политика на проширување.

„Дополнително ја нагласивме важната улога на националните малцинства во нашите земји како мостови на пријателство и соработка“, истакна шефот на албанската дипломатија.

Министерот Хоџа престојува во посета на Бугарија во рамките на Самитот на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПСЈИЕ).