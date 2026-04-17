Србија на Дипломатскиот форум во Анталија го потврди својот пат кон членството во ЕУ и неутралноста - „Доаѓаме од регион што низ историјата се соочувал со многу турбуленции“, рече српскиот премиер, истакнувајќи дека Србија е „на страната на неутралноста“

Српскиот премиер Ѓуро Мацут денес изјави дека иднината на Србија е во Европската Унија (ЕУ), додека истовремено ја задржува политиката на воена неутралност и силна посветеност на меѓународното право, јавува Анадолу.

Говорејќи на панелот насловен „Улогата на регионалната сопственост во свет што се трансформира“ на Дипломатскиот форум во Анталија 2026, Мацут ја нагласи важноста на регионалната соработка и локално водените иницијативи во справувањето со глобалните предизвици.

„Иднината на нашата земја е во рамките на Европската Унија“, рече тој, додавајќи дека Србија останува посветена на почитувањето на меѓународното право во она што тој го опиша како сè потурбулентно глобално опкружување.

Србија е официјален кандидат за членство во ЕУ од 2012 година, а преговорите за пристапување формално ги започна во 2014 година.

Иако е постигнат напредок во неколку поглавја, преговорите се забавија во последните години поради загриженоста околу усогласувањето на Белград со надворешната политика на ЕУ, особено во однос на санкциите за Русија.

Мацут истакна дека неутралноста и понатаму е темел на националната стратегија на Србија, обликувана од комплексното историско искуство на регионот. Официјалните претставници на ЕУ продолжуваат да потенцираат дека нормализацијата на односите со Косово останува клучен услов за пристапувањето на Србија.

„Доаѓаме од регион што низ историјата се соочувал со многу турбуленции“, рече тој, истакнувајќи дека Србија е „на страната на неутралноста“.

Тој нагласи дека регионалната одговорност станува сè поважна во услови растечките глобални тензии и конфликти, особено во Југоисточна Европа и Медитеранот.

Според Мацут, посилната регионална соработка, заснована врз почитување на меѓународните норми и Повелбата на ОН, е суштинска за одржување на стабилноста.

„Без меѓународното право не може слободно да ги разменуваме нашите идеи или да се позиционираме како независни земји“, рече тој.

Мацут укажа и на стратегиската позиција на Југоисточна Европа, опишувајќи ја како простор под влијание и на ЕУ и на клучните регионални актери, вклучително и Турција, која ја нарече важен партнер.

Српскиот премиер додаде дека напорите за регионална интеграција треба да бидат водени од јасни правила и долгорочни стратегии.

Дипломатскиот форум во Анталија, чиј домаќин е Турција, ги собира шефовите на држави, министрите и креаторите на политики од целиот свет за да разговараат за геополитичките, економските и безбедносните предизвици.

