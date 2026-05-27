Со утринската бајрамска молитва муслиманите од регионот го дочекаа Курбан бајрам

Муслиманите од балканските земји со утринската бајрамска молитва го дочекаа Курбан бајрам со радост и празнична атмосфера, јавува Анадолу.

Од раните утрински часови илјадници муслимански верници се упатија кон џамиите за бајрамската молитва на еден од најважните исламски празници.

- Северна Македонија -

Во Скопје и во многу градови во Северна Македонија илјадници верници го прославија Курбан бајрам во џамиите.

Централната церемонија ја организираше Исламската верска заедница на Северна Македонија и се одржа во џамијата Мустафа-паша во Скопјe, каде што беа прочитани стихови од Куранот, со толкување на неколку јазици.

- Косово -

Муслиманските верници го прославија Курбан бајрам и во џамиите во Косово.

Главниот настан по повод овој празник се одржа во големата џамија Султан Мехмет Фатих во Приштина, каде што говореше муфтијата на Косово, Наим Тернава.

Тернава говореше пред верниците за зајакнување на семејните врски и вредноста на човештвото.

„Нека овој празник биде момент на размислување, духовно прочистување и морално оживување за сите нас. Да ја жртвуваме омразата за љубовта, поделбата за единството, себичноста за солидарноста и рамнодушноста за човечката одговорност. Само тогаш ќе ја разбереме вистинската суштина на Курбан бајрам и ќе ја живееме неговата порака на најдостоен начин“, рече Тернава.

По бајрамската молитва граѓаните си посакаа среќен празник со пораки за мир и љубов, додека турската Црвена полумесечина им подели и турски локум на верниците по молитвата.

- Албанија -

Централната бајрамска молитва во Албанија се одржа на булеварот „Dëshmorët e Kombit“ во Тирана.

Илјадници верници присуствуваа на централната церемонија на читање на Куранот, дерс и бајрамска молитва.

- Босна и Херцеговина, Србија -

Џамијата Гази Хусрев Беј во Сараево, главниот град на Босна и Херцеговина, собра стотици муслимански верници за бајрамската молитва.

Џамијата Бајракли, единствена џамија во Белград, главниот град на Србија, исто така, беше полна со верници што дојдоа на молитвата по повод Курбан бајрам.

По молитвата, верниците ја продолжија традицијата да ги посетуваат своите семејства и роднини, додека децата славеа со подароци и празнична атмосфера.

Курбан бајрам се одбележува и со колење жртвено животно како симбол на посветеност на Бога, ритуал од времето на божјите пратеници Ибрахим и Исмаил.