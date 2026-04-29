Претседателката Сиљановска-Давкова го прими швајцарскиот колега Пармелан

Shpetim Hiseni
29 Април 2026•Ажурирај: 29 Април 2026
Претседателката на Северна Македонија, Гордана Сиљановска-Давкова, денес го прими претседателот на Швајцарската Конфедерација, Ги Пармелан, кој е во официјална посета на земјата, јавува Анадолу.
Швајцарскиот претседател беше пречекан со највисоки државни и воени почести на церемонија во вилата „Водно“.
По приемот, следуваше средба еден на еден на претседателите, а потоа и меѓу делегациите на Северна Македонија и Швајцарија.
По средбата, Сиљановска-Давкова и Пармелан ќе одржат заедничка прес-конференција.