Пожар во трговски центар во Белград, полесно повредени двајца пожарникари

Zlatan Kapic
15 Јуни 2026•Ажурирано: 15 Јуни 2026
Во пожарот што утринава изби во трговски центар во Белград, главниот град на Србија, нема повредени цивили, а двајца пожарникари се здобиле со полесни повреди, изјави командантот на Противпожарната и спасувачка бригада на Белград, Драган Миковиќ, јавува Анадолу.
Тој наведе дека пожарот е ставен под контрола, а пожарникарските екипи и понатаму работат на негово целосно гаснење.
Според неговите зборови, двајцата пожарникари се здобиле со полесни повреди.
Миковиќ истакна дека локализација на пожарот ќе биде прогласена кога екипите на терен ќе бидат сигурни дека не постои опасност од негово натамошно ширење.
Тој додаде дека конструкцијата на објектот го отежнува гаснењето.
На терен се наоѓаат 45 пожарникари со 14 противпожарни возила.
Големиот пожар изби утрово околу шест часот во трговскиот центар „Ењуб“, а густиот црн чад беше видлив од повеќе делови на градот, пренесува Танјуг.