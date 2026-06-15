- На терен се наоѓаат 45 пожарникари со 14 противпожарни возила

Пожар во трговски центар во Белград, полесно повредени двајца пожарникари - На терен се наоѓаат 45 пожарникари со 14 противпожарни возила

Во пожарот што утринава изби во трговски центар во Белград, главниот град на Србија, нема повредени цивили, а двајца пожарникари се здобиле со полесни повреди, изјави командантот на Противпожарната и спасувачка бригада на Белград, Драган Миковиќ, јавува Анадолу.

Тој наведе дека пожарот е ставен под контрола, а пожарникарските екипи и понатаму работат на негово целосно гаснење.

Според неговите зборови, двајцата пожарникари се здобиле со полесни повреди.

Миковиќ истакна дека локализација на пожарот ќе биде прогласена кога екипите на терен ќе бидат сигурни дека не постои опасност од негово натамошно ширење.

Тој додаде дека конструкцијата на објектот го отежнува гаснењето.

На терен се наоѓаат 45 пожарникари со 14 противпожарни возила.

Големиот пожар изби утрово околу шест часот во трговскиот центар „Ењуб“, а густиот црн чад беше видлив од повеќе делови на градот, пренесува Танјуг.