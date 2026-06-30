- „Турската кујна е заедничко наследство меѓу Северна Македонија и Турција. Имаме многу слични јадења и кујна. Нашата кулинарска култура е колективно наследство обликувано низ вековите...“

На новинарите од Северна Македонија им беа претставени „Турските вкусови“ - „Турската кујна е заедничко наследство меѓу Северна Македонија и Турција. Имаме многу слични јадења и кујна. Нашата кулинарска култура е колективно наследство обликувано низ вековите...“

Во Скопје на новинарите им беа претставени „Турските вкусови“, јавува Анадолу.

На настанот организиран во хотел од страна на Канцеларијата на советникот за култура и промоција при Амбасадата на Турција во Скопје присуствуваа новинари од Северна Македонија.

Новинарите на настанот имаа можност одблиску да се запознаат со богатата кулинарска култура на Турција и да ги вкусат традиционалните специјалитети.

- „Турската кујна е заедничко наследство меѓу Северна Македонија и Турција“ -

Советникот за култура и промоција при турската амбасада, Енес Оздемир, во своето обраќање потсети дека годинава Неделата на турската кујна се организира под темата „Наследство на една трпеза“.

„Турската кујна е заедничко наследство меѓу Северна Македонија и Турција. Имаме многу слични јадења и кујна. Нашата кулинарска култура е колективно наследство обликувано низ вековите преку заедничко производство и заеднички животни искуства.“, рече тој.