- Министерот за надворешни работи и надворешна трговија истакна дека земјата останува посветена на европскиот пат и реформите и дека нема друга алтернатива, освен европскиот процес.

Муцунски: Европската ориентација е јасна, но во моментов нема услови за уставни измени - Министерот за надворешни работи и надворешна трговија истакна дека земјата останува посветена на европскиот пат и реформите и дека нема друга алтернатива, освен европскиот процес.

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Северна Македонија, Тимчо Муцунски, изјави дека земјата останува стратегиски ориентирана во надворешната политика, но дека во моментов нема услови за уставни измени, пренесува Анадолу.

„Услови за уставни измени може да се создадат врз основа на градење меѓусебна доверба, како што често повторуваме, а меѓусебната доверба може да се изгради, прво, ако има институционални гаранции за што верувам дека нема проблем кај речиси сите земји членки, освен кај една“, изјави Муцунски одговарајќи на новинарски прашања пред почетокот на бизнис-форум на ИТ-компании.

Муцунски истакна дека очекувањата на Скопје се Софија да ги исполни своите обврски во согласност со меѓународното право.

„Тука е најголема грижа и, исто така, очекувањето дека соседна Бугарија, кога би очекувала ние да го внесеме бугарското малцинство во нашиот Устав, најмалку што би можело да направи е да си ги исполни своите обврски во согласност со меѓународното јавно право, односно тука мислиме на Европската конвенција за човекови права“, рече Муцунски.

Тој додаде дека земјата останува посветена на европскиот пат и реформите и дека нема друга алтернатива освен европскиот процес.