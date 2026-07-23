- „Апелирам до граѓаните оние што имаат штета да пријават, да излезе Комисија да ја констатира и да добиеме ние како Влада спецификација на тие штети, за да можеме да ги обесштетиме“

Мицкоски: Владата ќе ги обесштети граѓаните што претрпеа штета од невремето во Скопје - „Апелирам до граѓаните оние што имаат штета да пријават, да излезе Комисија да ја констатира и да добиеме ние како Влада спецификација на тие штети, за да можеме да ги обесштетиме“

Владата ќе интервенира и ќе ги обесштети граѓаните што претрпеле материјална штета од невремето што го погоди Скопје, изјави претседателот на Владата на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање, пренесува Анадолу.

Мицкоски, како што е соопштено од Владата, истакнал дека општините и институциите под нивна надлежност формираат комисии кои ќе вршат проценка на пријавените штети.

„Граѓаните кои имаат штета треба да ја пријават таа штета во комисиите. Тие ќе направат проценка и потоа во Комитетот за проценка на штети ќе ги достават до Владата“, изјави Мицкоски.

Тој нагласи дека Владата, во согласност со законските процедури и досегашната практика, ќе интервенира за обесштетување на граѓаните што ќе пријават штета.

„Апелирам до граѓаните оние што имаат штета да пријават, да излезе Комисија да ја констатира и да добиеме ние како Влада спецификација на тие штети, за да можеме да ги обесштетиме“, рече премиерот.