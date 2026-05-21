- „Дваесет години од обновата на независноста, доволно сме пораснати за да го положиме испитот на зрелоста: законите да важат еднакво.... за сите граѓани, без исклучок“

Милатовиќ: Независноста на Црна Гора да се претвори во подобар живот, а слободата во правда - „Дваесет години од обновата на независноста, доволно сме пораснати за да го положиме испитот на зрелоста: законите да важат еднакво.... за сите граѓани, без исклучок“

Претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ, по повод 20-годишнината од обновата на независноста, порача дека задача на државата е независноста да ја претвори во поквалитетен живот за граѓаните, слободата во правда, а европската перспектива во конкретни резултати, јавува Анадолу.

Во честитката до граѓаните Милатовиќ истакна дека е време општеството да покаже политичка и институционална зрелост, нагласувајќи ја потребата законите да важат еднакво за сите – без оглед на градот, статусот или функцијата.

„Дваесет години од обновата на независноста, доволно сме пораснати за да го положиме испитот на зрелоста: законите да важат еднакво во Подгорица, Плевља, Никшиќ, Рожаје, Улцињ и Цетиње, како и за сите граѓани, без исклучок“, наведе тој.

Тој додаде дека државата мора да обезбеди квалитетно образование, ефикасен здравствен систем и еднакви можности за младите, со цел да се спречи нивното заминување од земјата, при што истакна дека чесниот труд мора да има предност во однос на политичките и личните врски.

Милатовиќ потсети дека пред три години граѓаните му го довериле мандатот да го чува Уставот и да ги зајакнува независните институции, нагласувајќи дека ќе продолжи да ги враќа законите што, како што рече, се спротивни на Уставот и на интересите на државата и граѓаните.

„Ќе продолжам да ги враќам законите што го прекршуваат Уставот и кои се против интересите на граѓаните бидејќи одговорноста е клучна кога институциите се обидуваат да се скријат зад политичка трговија“, порача тој.

Говорејќи за европската перспектива, Милатовиќ го најави пристигнувањето на европските лидери во Тиват, истакнувајќи дека Црна Гора има амбиција да стане членка на Европската Унија како уредена, солидарна и економски силна држава.

Тој нагласи дека таквата држава подразбира функционално правосудство, квалитетно образование, достапно здравство и институции во служба на граѓаните.

„Црна Гора е наша заедничка куќа, која се чува со труд, ред и одговорност. Среќен Ден на независноста. Да ни е вечна Црна Гора“, заклучи Милатовиќ.

Црна Гора ја обнови својата независност на референдумот одржан на 21 мај 2006 година, кога мнозинството граѓани се изјаснија за излез од државната заедница со Србија.