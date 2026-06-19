- „Ова е историска посета за односите меѓу Црна Гора и Казахстан. По 20 години дипломатски односи отвораме ново поглавје на соработка...“

Милатовиќ во Астана: Посетата отвора нова фаза во односите меѓу Црна Гора и Казахстан - „Ова е историска посета за односите меѓу Црна Гора и Казахстан. По 20 години дипломатски односи отвораме ново поглавје на соработка...“

Претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ, во Астана оствари средба со претседателот на Република Казахстан, Касим-Жомарт Токаев, во рамките на првата официјална посета на црногорски шеф на држава во историјата на билатералните односи, јавува Анадолу.

Посетата се реализира во година кога Црна Гора и Казахстан одбележуваат 20 години од воспоставувањето дипломатски односи, а оценета е како почеток на нова фаза на соработка насочена кон зајакнување на конкретните економски и институционални врски.

За време на разговорите е истакнато дека двете земји сакаат да ја унапредат соработката во областа на инвестициите, трговијата, туризмот, дигиталниот развој и подоброто поврзување на економиите.

Претседателот Милатовиќ преку соопштение порача дека оваа посета има исклучително политичко и економско значење.

„Ова е историска посета за односите меѓу Црна Гора и Казахстан. По 20 години дипломатски односи отвораме ново поглавје на соработка, со цел политичкото пријателство да го преточиме во конкретни резултати, посилни економски врски, нови инвестиции, поголем број туристи, подобра поврзаност и подиректна соработка меѓу нашите институции и економии“, рече Милатовиќ.

Тој нагласи дека постои значителен простор за зајакнување на трговската размена и инвестициите, како и за поврзување на компаниите од двете земји, особено во секторите енергетика, транспорт и логистика, градежништво, дигитални технологии, вештачка интелигенција, туризам и земјоделство.

„Казахстан е важен партнер во просторот што сè посилно ги поврзува Европа и Азија. Оваа посета ја гледаме како можност за отворање нови врати за црногорската економија, туризмот, инвестициите и развојот“, додаде Милатовиќ.

Претседателот на Казахстан, Касим-Жомарт Токаев, оцени дека првата официјална посета на претседателот на Црна Гора на неговата земја е важен чекор во унапредувањето на билатералните односи и потврда на подготвеноста за зајакнување на економската и институционалната соработка.

За време на посетата беа потпишани меморандуми за разбирање меѓу стопанските комори, националните туристички организации, како и меѓу Радио-телевизија Црна Гора (РТЦГ) и партнерските институции од Казахстан, со што дополнително се зајакна институционалната рамка на соработка во областа на економијата, туризмот, медиумите и културната размена.

Посебно е истакнато значењето на бизнис-форумот во Астана, на кој присуствуваа бизнисмени од двете земји, со цел директно вмрежување и отворање нови деловни можности.

Меморандумот меѓу националните туристички организации, како што беше оценето, отвора простор за посилна промоција на Црна Гора на казахстанскиот пазар и пошироко во Централна Азија, со дополнителен потенцијал за раст на бројот на туристи, особено имајќи ги предвид постојните директни авиолинии.

Се разговараше и за унапредување на соработката во транспортот и логистиката, во контекст на растечкото значење на коридорите што ги поврзуваат Европа и Азија, како и за потребата од подобро инфраструктурно и пазарно поврзување.

Двајцата претседатели изразија уверување дека резултатите од оваа посета ќе придонесат за нов напредок во односите меѓу Црна Гора и Казахстан и ќе отворат простор за конкретни проекти од заеднички интерес.