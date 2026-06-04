- „Патот пред Србија е тежок, но правецот на движење е јасен. Мора да се фокусираме на негувањето на добрососедските односи, усогласувањето со политиките на ЕУ и спроведувањето на актуелните реформи“

Кошта по средбата со Вучиќ во Белград: Патот на Србија кон ЕУ е тежок, но правецот на движење е јасен - „Патот пред Србија е тежок, но правецот на движење е јасен. Мора да се фокусираме на негувањето на добрососедските односи, усогласувањето со политиките на ЕУ и спроведувањето на актуелните реформи“

Претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, денес во Белград изјави дека патот на Србија кон членството во Европската Унија е тежок, но дека правецот на движење е јасен, порачувајќи дека властите во Белград треба да се фокусираат на реформите, добрососедските односи и усогласувањето со политиките на Европската Унија, особено со надворешната и безбедносната, јавува Анадолу.

По состанокот со претседателот на Србија, Александар Вучиќ, Кошта рече дека неговата посета претставува потврда за континуираната посветеност на Европската Унија на европската перспектива на Србија, нагласувајќи дека проширувањето останува геостратегиска потреба за Европа.

„Патот пред Србија е тежок, но правецот на движење е јасен. Мора да се фокусираме на негувањето на добрососедските односи, усогласувањето со политиките на Европската Унија и спроведувањето на актуелните реформи“, рече Коста. Дијалогот меѓу Белград и Приштина, како и спроведувањето на Охридскиот договор ги напомена како клучни моменти кога станува збор за негувањето на добрососедските односи во регионот и процесот на пристапување во ЕУ.

Тој ја повика Србија да ги забрза активностите во областа на владеењето на правото, вклучително и спроведувањето на препораките на Венецијанската комисија што се однесуваат на правосудството, како и мерките насочени кон зајакнување на медиумските слободи и транспарентен избор на новиот состав на регулаторното тело за електронски медиуми (РЕМ).

Исто така, ја нагласи потребата од реформа на изборното законодавство во согласност со препораките на ОДИХР пред следните избори.

Кошта истакна дека Европската Унија останува најважен партнер на Србија во областа на трговијата, инвестициите и развојот на демократските институции, но дека брзината на напредокот на европскиот пат зависи од српските власти.

„Сакаме и подготвени сме да направиме повеќе, но мора да бидам јасен – темпото на напредок зависи од одлучноста на Србија“, рече Кошта.

„Вратите на Европската Унија остануваат отворени, но времето за одлучни акции е сега“, порача европскиот официјален претставник.

Кошта, исто така, изрази сочувство за загинувањето на припадникот на Армијата на Србија во Либан.

Претседателот на Европскиот совет се наоѓа на балканска турнеја што започна со посета на Сараево во понеделник, а ќе заврши со присуство на самитот ЕУ - Западен Балкан во Тиват, Црна Гора, на 4 и 5 јуни.