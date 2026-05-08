Косово: Движењето „Самоопределување“ потпиша предизборна коалиција со три политички партии - Коалицијата е потпишана меѓу Движењето „Самоопределување“, партијата Гуѕo (Осмели се), партијата Алтернатива и Христијанско-демократската партија на Албанците (ПШДК)

Движењето „Самоопределување“ потпиша предизборна коалиција со три политички партии во пресрет на предвремените парламентарни избори што ќе се одржат во јуни, пренесува Анадолу.

Коалицирањето го потврди лидерката на партијата Гuѕo, Доника Гервала, која во објавата на социјалните мрежи напиша: „За Република која не преговара со државниот интерес, за држава што не се колеба, институции што не се предаваат и владеење што не се повинува ниту на тесни интереси ниту на притисок од кое било време.“

„Изборите на 7 јуни неповратно ќе го запечатат напредокот на Република Косово. Одлучни. Непоколебливи. Заедно! За граѓаните на нашата Република. За Косово“, додаде таа.

Во меѓувреме, неколку дена по најавата дека поранешната претседателка Вјоса Османи ќе настапи со Демократски сојуз на Косово (ЛДК), членот на раководството на партијата, Кујтим Шала, изјави за локален медиум дека според договорот со Османи, кој треба да биде одобрен од Генералниот совет на ЛДК во сабота, таа ќе ја предводи изборната листа и ќе биде кандидат за претседател на државата, а претседателот на партијата, Лумир Абдиџику, ќе биде кандидат за премиер.

Поранешната претседателка на Косово, Вјоса Османи, претходно беше дел од ЛДК, но подоцна ја коосноваше партијата Гuѕo, со која влезе во коалиција со Движењето „Самоопределување“, а потоа беше избрана за претседателка на државата од 2021 до април 2026 година.

Предвремените парламентарни избори во Косово ќе се одржат на 7 јуни по политичката блокада предизвикана од неколку неуспешни обиди за избор на нов претседател од страна на пратениците во Собранието.