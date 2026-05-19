Затворен граничниот премин Градишка по уривање на дел од мостот преку Сава, итна седница на Советот на министри на БиХ

Откако по полноќ се урна дел од пешачката патека на мостот преку реката Сава меѓу Градишка и Стара Градишка, надлежните служби го затворија мостот и го прекинаа сообраќајот, поради што привремено е затворен и граничниот премин Градишка, еден од најфреквентните премини меѓу Босна и Херцеговина и Хрватска, јавува Анадолу.

Министерството за комуникации и транспорт на Босна и Херцеговина е во постојана комуникација со надлежните институции во Босна и Херцеговина, како и во Република Хрватска, со цел утврдување на состојбата на мостот и преземање неопходни мерки.

„Според моментно достапните информации, уривањето се случило рано утрово, по што надлежните полициски служби го прекинаа сообраќајот преку мостот, како и на пристапните патишта до Градишка, со што привремено е прекинато работењето на граничниот премин Градишка“, соопшти Министерството за комуникации и транспорт на Босна и Херцеговина.

На местото се упатени стручни екипи од „Патишта на Република Српска“ и „Хрватски патишта“, со цел да извршат детален преглед на состојбата на мостот и процена на безбедноста за негова натамошна употреба. Повеќе информации за степенот на оштетување и евентуалните мерки за санација ќе бидат познати по завршувањето на стручниот преглед.

Министерството за комуникации и транспорт на Босна и Херцеговина, заедно со Министерството за море, транспорт и инфраструктура на Република Хрватска, е надлежно за спроведување на Договорот за одржување на меѓудржавните мостови на границата меѓу БиХ и Хрватска, при што финансирањето на одржувањето и реконструкцијата се врши по принципот 50:50, додека работите поврзани со одржувањето на мостовите се вршат преку надлежните управители/тела за патна инфраструктура, односно ЈП „Патишта на РС“ во конкретниот случај од страна на БиХ и „Хрватски патишта“ од страна на Хрватска.

Мостот е изграден во 1956 година. Вкупната должина на мостот изнесува 240 метри.

Со оглед на важноста на овој граничен премин за меѓународниот патнички и товарен сообраќај, ќе се одржи вонредна седница на Советот на министри на Босна и Херцеговина, на која ќе се разгледуваат информациите од надлежните институции, состојбата на мостот, како и итните активности со цел што поскоро воспоставување на безбедно одвивање на сообраќајот.