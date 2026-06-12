- „За турските компании, Северна Македонија не е само пазар. Таа е и стратегиска база на Балканот, центар за пристап до регионалните вредносни синџири...“

„Економските односи Турција-Северна Македонија едно од најсилните економски партнерства на Балканот“ - „За турските компании, Северна Македонија не е само пазар. Таа е и стратегиска база на Балканот, центар за пристап до регионалните вредносни синџири...“

Претседателот на Одборот за надворешни економски односи (ДЕИК), Наил Олпак, изјави дека производствениот капацитет на Северна Македонија, особено во секторите електрична опрема, хемија и текстил, претставува природна влезна точка за турските компании кои сакаат да ги диверзифицираат мрежите на синџири на снабдување во Европа, јавува Анадолу.

На Бизнис-форумот Турција-Северна Македонија, организиран од ДЕИК во Истанбул, присуствуваа премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, министерот за трговија на Турција, Омер Болат, министерот за транспорт и инфраструктура на Турција, Абдулкадир Уралоглу, првиот заменик-претседател на Владата и министер за европски прашања на Северна Македонија, Беким Сали, министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Република Северна Македонија, Тимчо Муцунски, претседателот на ДЕИК, Наил Олпак, и голем број бизнисмени.

Олпак во своето обраќање истакна дека економските односи меѓу Турција и Северна Македонија претставуваат едно од најсилните економски партнерства на Балканот.

Нагласувајќи дека силните политички врски, Договорот за слободна трговија (СТА) и турските инвестиции ја сочинуваат основата на оваа економска соработка, Олпак посочи дека процесот на пристапување на Северна Македонија во Европската Унија (ЕУ) напредува и дека новите инфраструктурни проекти придонесуваат за трансформацијата на земјата.

„Турција, исто така, нуди значајни инвестициски можности. Нашиот вкупен надворешнотрговски обем надмина 820 милијарди долари. Во енергетиката, индустријата, земјоделството, инфраструктурата и одбраната нудиме широки можности. Дополнително, нашиот производствен и извозен капацитет заснован на висока технологија сè повеќе привлекува глобално внимание. Ги поканувам компаниите од Северна Македонија искрено да инвестираат во нашата земја и да ги искористат понудените можности за инвестиции. Постојат некои области во кои можеме дополнително да го продлабочиме нашето партнерство. Производствениот капацитет на Северна Македонија, особено во секторите електрична опрема, хемија и текстил, претставува природна влезна точка за турските компании кои сакаат да ги диверзифицираат синџирите на снабдување во Европа“, рече тој.

Олпак истакна дека слободните економски зони, проширените патни и железнички мрежи и стратегиската позиција на Северна Македонија на паневропските транспортни коридори создаваат значајни можности за турските градежни и логистички компании.

Претседателот на ДЕИК, Олпак, рече: „Оддалечувањето од јаглен и насочувањето кон обновливи извори на енергија во Северна Македонија претставува важно поле за соработка, каде што експертизата на Турција во соларна енергија, ветерна енергија и енергетска ефикасност може да додаде вредност.“

Тој истакна дека турските компании инвестираат во Северна Македонија во банкарство, производство, здравство и образование, но дека ограничените финансиски можности и недостигот на квалификувана работна сила се меѓу главните пречки за понатамошно проширување на инвестициите и активностите.

„Вербата ги поместува планините. Но за успех, вербата мора да биде поддржана со конкретни чекори и активности“, додаде Олпак.

- „За турските компании, Северна Македонија е стратегиска база на Балканот“ -

Претседателот на Бизнис-советот Турција-Северна Македонија при ДЕИК, Билал Кара, изјави дека како бизнисмен со долгогодишно искуство во Северна Македонија има значително познавање за пазарот.

„За турските компании, Северна Македонија не е само пазар. Таа е и стратегиска база на Балканот, центар за пристап до регионалните вредносни синџири, земја што нуди конкурентни услови и постојано го подобрува деловното опкружување“, рече Кара.

Тој нагласи дека за македонските компании Турција нуди силна индустриска инфраструктура, претприемачки дух, технолошки капацитет и пристап до пошироки регионални пазари, додавајќи дека двете земји веќе имаат силни политички односи и блиски врски меѓу народите.

Кара истакна дека задачата на бизнис-заедницата е да ја претвори позитивната атмосфера меѓу двете земји во конкретни резултати, нагласувајќи дека новите инвестиции, трговски врски, заеднички потфати и долгорочна соработка се клучни елементи на овој процес.

Тој додаде дека најважен елемент се конкретните чекори и ефикасните механизми за следење, наведувајќи:

„Треба да ги поврземе вистинските компании, подобро да ги разбереме меѓусебните капацитети и да ги претвориме денешните контакти во проекти. Секој состанок и секоја разменета визит-карта може да биде почеток на нова успешна приказна. Инвеститорите не бараат само можности, туку и доверлива средина. Предвидливоста, транспарентноста и институционалниот континуитет се основа за одржливи инвестиции. Зајакнувањето на овие области ќе поттикне повеќе компании да донесуваат храбри и долгорочни инвестициски одлуки.“