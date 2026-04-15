Вучиќ најави потпишување на големи договори за набавка на воена опрема

Српскиот претседател Александар Вучиќ денес изјави дека наредните денови земјата ќе потпише важни договори за набавка на оружје и воена опрема, со цел дополнително зајакнување на одбранбените капацитети, јавува Анадолу.

„Наредните денови ќе потпишеме големи и многу важни договори за натамошна набавка на оружје и воена опрема, а се очекуваат и важни посети на кои ќе се договорат дополнителни договори со други земји“, рече Вучиќ по состанокот со највисокото раководство на Министерството за одбрана и на Војската на Србија.

Тој нагласи дека веќе се направени обемни нарачки за војската и дека состојбата со материјалните резерви и екипирањето, како во однос на персоналот, така и во однос на опремата, е значително подобра отколку на почетокот на годината.

Според него, се планира капацитетите на Војската на Србија да се подигнат на повисоко ниво, вклучително и развивањето на повеќеслојна воздушна одбрана и унапредување на системите за надзор.

„Ќе имаме такви капацитети што ништо не ќе може да помине незабележано, од стратегиска авијација во околината до други активности на долги растојанија“, рече Вучиќ.

Тој додаде дека количината оружје и опрема ќе се зголеми, како и моќта и дострелот на воените системи, а развивањето на војската ќе продолжи во таа насока.

Посебен фокус оваа година, рече тој, ќе биде на зголемување на производството на беспилотни летала, како и на роботизацијата и дигитализацијата на војската.

„Очекувам значително зголемување на производството на беспилотни летала, но и силен напредок во роботизацијата и дигитализацијата на нашата армија, со што дополнително ќе ги подобриме нејзините способности“, нагласи Вучиќ.