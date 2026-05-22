Вучиќ: Избори во Србија помеѓу септември и ноември оваа година

Српскиот претседател Александар Вучиќ доцна синоќа изјави дека следните избори во земјата ќе се одржат во периодот од крајот на септември до средината на ноември, нагласувајќи ја подготвеноста за политички дијалог и покрај, како што рече, одбивањето на дел од опозицијата, пренесува Анадолу.

Вучиќ за Радио-телевизија Србија изјави дека ќе продолжи да ги повикува политичките противници на разговори и нагласи дека ги почитува сите учесници во политичкиот живот. Тој додаде дека ќе ги признае резултатите од изборите доколку неговата партија изгуби, но нагласи дека ќе продолжи да се залага за дијалог и, како што рече, „обединета Србија без едноумие“.

Говорејќи за политичките цели, Вучиќ рече дека негов приоритет е натамошниот развој и модернизација на земјата, со јасно мнозинство што ќе ја спроведе својата програма.

Српскиот претседател, исто така, рече дека Србија силно ќе ја поддржи Српската листа на претстојните избори во Косово на 7 јуни, оценувајќи дека условите за Србите ќе бидат тешки. Тој ги обвини властите во Приштина дека вршат притисок врз српската заедница и повтори дека формирањето на Заедницата на српски општини е клучно прашање за Белград.

Во врска со безбедносните прашања, Вучиќ најави борба со корупцијата во полицијата и рече дека ќе бидат санкционирани сите што учествувале во криминални активности. Тој додаде дека државата подготвува построги законски мерки за спречување злоупотреби.

Во однос на економијата, српскиот претседател рече дека се во тек интензивни преговори во врска со енергетскиот сектор, вклучително и потенцијални промени во сопственоста на Српската нафтена индустрија, и изрази увереност дека ќе се најде решение и покрај предизвиците.

Вучиќ, исто така, најави пакет мерки за пензионерите, вклучително и намалување на цената на лековите, како и нови инвестициски договори што треба да се потпишат за време на неговата претстојна посета на Кина.

На крајот тој нагласи дека Србија ќе продолжи да ги балансира меѓународните односи и да работи на зачувување на стабилноста и економскиот раст во наредниот период.